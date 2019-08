L’éducation est un processus qui dure toute la vie. De la naissance à la mort, on apprend, et cela est clair dans notre “paradigme africain”. À tout âge, correspond un mode et un contenu d’apprentissage. Depuis que nous avons le système des diplômes nous pensons, il me semble, en tout cas c’est le cas pour nombreux, que le bout de papier sanctionne une fin, un résultat définitif, un objectif atteint.

Et malheureusement on campe sur le diplôme au point parfois de faire une confusion entre soi-même et le diplôme. C’est peut-être ça qui provoque l’usage si fréquent des titres et distinctions, comme “Ingénieur”, “Docteur”, “Professeur”, “Agrégé”, etc. Cette attitude fait prendre à certains sans qu’ils ne se rendent compte une attitude hautaine. Ils vous regardent du haut de leur diplôme, même si dans les discussions ils ont la logique de ceux qui refusent de (se) questionner. Selon nos critères à nous, c’est un signe d’ignorance, de non volonté de communiquer même, car aux questions simples, souvent la réponse est “tu ne peux pas comprendre”…

Sincèrement, sans vouloir heurter personne, (on ne pense qu’Afrique, on est motivé que par la libération de notre peuple), et bien quand on entend ce genre de réponse, on se dit toujours qu’en fait, c’est la personne qui ne comprend pas, et qui donc ne sait pas comment vous répondre. Mais comme elle se prend pour un diplôme, qu’elle suppose que vous n’avez pas, elle se dit qu’elle sait forcément des choses que vous ne savez pas…C’est ainsi que l’on tombe dans la classification niaise, les amis… Et surtout, on n’apprend rien, et ne partage rien. Ce n’est pas pour rien que chez nous on dit “ko don ni kalantékélenyé”. Nous différencions le diplôme de la connaissance.

KKS

