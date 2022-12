Le club universitaire des droits humains a tenu son premier forum universitaire sur les droits humains, en partenariat avec l’Aide de l’Eglise Norvégienne (AEN), à la Faculté de droit privé (FDPRI) sur la colline de Badalabougou, le vendredi 09 décembre 2022, sous le thème : « Le rôle de l’éducation aux droits humains dans le processus de changement social». C’était en présence du Doyen de ladite Faculté ; du président de la commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), M. Aguibou Bouaré ; de la présidente de WILDAF-MALI, Mme Bouaré Bintou Founin Samaké ; et des étudiants. La modération était assurée par M. Robert Dissa de Africable Télévision.

Lutter pour le respect et la vulgarisation des droits humains dans l’espace universitaire est la mission fondamentale du club universitaire des droits humains. C’est dans ce cadre qu’il a décidé d’organiser, en collaboration avec l’Aide de l’Eglise Norvégienne, le premier forum universitaire des droits humains, ce samedi 09 décembre 2022 à la Faculté de droit privé. Ce premier forum avait pour but de permettre aux acteurs et aux défenseurs des droits humains d’échanger sur l’importance du respect des droits fondamentaux dans toutes les sphères « Il est de la responsabilité de la jeunesse de connaître les droits humains et leur importance dans notre société pour une meilleure appropriation du combat», souligne le président du club universitaire des droits humains, Souleymane Adama Maïga.

Apres une prestation de slam sur l’éducation au Mali par Saccarose pendant presque une heure et demie, les intervenants ont éclairé les étudiants sur les concepts, les moyens et les outils mis en œuvre pour le respect des droits humains au Mali, plus que jamais meurtri par des violations des droits fondamentaux.

Les étudiants ont beaucoup apprécié l’initiative. C’est le cas de Abderrahmane Koné, étudiant. «J’ai beaucoup aimé l’initiative. Elle m’a permis de comprendre les droits humains et leur importance. Désormais grâce à cette journée, je pourrai me défendre en droits fondamentaux », dit-il.

Le représentant du ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux a plaidé pour l’instauration des programmes de formation à l’université sur les droits humains. Enfin, il a fait l’état des lieux des actions menées par son département pour la protection des droits humains.

Mamadou Coulibaly, stagiaire

