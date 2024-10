Journée de l’Institut Confucius : L’ambassadeur Chen Zhihong offre des bourses aux Elèves et Etudiants Maliens

L’ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali, Chen Zhihong, a manifesté une fois de plus son élan de solidarité en faveur de dix élèves et étudiants de la langue et de la civilisation chinoise. Ils ont chacun reçu une bourse pour leur permettre de poursuivre leur formation dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Ces Bourses de l’ambassade de la Chine ont été remises lors de la journée de l’Institut Confucius et celle dédiée au 15ème anniversaire de la Fondation de la Classe Confucius du Lycée Askia- Mohamed le week-end dernier à Bamako. C’est l’ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali, Chen Zhihong, qui a procédé à la remise aux récipiendaires en présence du corps professoral du Lycée Askia Mohamed et de l’Institut Confucius. En remettant les bourses, il a souligné que cet instant constitue un moment inoubliable puisqu’il témoigne à nouveau la bonne santé de l’amitié traditionnelle entre le Mali et la Chine. « La coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture constitue une voie importante pour promouvoir le rapprochement entre nos deux peuples », a déclaré le diplomate chinois à Bamako, ajoutant que « de 1965 à nos jours, le gouvernement chinois a offert plus de 2000 étudiants maliens pour étudier en Chine ».

Poursuivant, Chen Zhihong estime que e l’Institut Confucius de l’Université des lettres et des Sciences Humaines de Bamako et la Classe Confucius du Lycée Askia- Mohamed ont joué au fil des années un rôle très important dans la promotion de la langue et de la culture chinoise ». Il a loué les efforts les deux écoles pour leur contribution au développement des relations amicales sino-maliennes et l’approfondissement de la compréhension mutuelles entre les deux peuples.

Le diplomate chinois a souligné lors de cette rencontre le rôle essentiel de l’éducation dans le développement des pays. « Nous faisons de notre mieux pour aider nos amis en offrant des opportunités de formation aux jeunes pour en faire un jour des piliers de l’Etat », a déclaré l’ambassadeur de la Chine, précisant que cette bourse accordée chaque année offre une aide financière aux jeunes maliens issus des familles en difficulté et ayant d’excellents résultats scolaires. Il a félicité les lauréats de la bourse de cette année en leur exhortant à participer activement dans les échanges culturels et à jouer un rôle dynamique dans la construction d’une communauté de destin Chine-Afrique et dans le partenariat stratégique sino-malien.

Pour sa part, l’inspecteur général de l’Education et co-directeur de la classe Confucius au Lycée Askia Mohamed, Fayéra Sissoko, a fait un rappel de l’excellente coopération sino- malienne qui, selon lui, se caractérise par des liens solides. Pour lui, cette nouvelle forme de la coopération s’est matérialisée par la création de la classe Confucius du LAM. Laquelle, a-t-il informé, a donné des cours depuis sa création à plus 2 000 apprenants comprenant des lycéens, les corps habillés, les opérateurs économiques etc. Et de poursuivre que grâce à la clase Confucius, l’enseignement chinois a connu une révolution au Mali à cause de l’ouverture de plusieurs écoles pour répandre l’apprentissage de la langue. Un sucés qui s’est soldé par la victoire dans plusieurs concours mondiaux consacrés à la maitrise de la langue chinoise. Dix ans plus tard, l’Institut Confucius a été créé à son tour à l’ULSHB pour perpétuer l’enseignement supérieur da la langue chinoise. Les responsables du ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur qui ont pris part à cette rencontre ont émis le vœu de voir l’enseignement de la langue chinoise se converger vers la professionnalisation. La cérémonie a pris fin par la remise des bourses aux dix récipiendaires, les prestations de la danse chinoise et des démonstrations des pas de Karaté par les fédérations du WUSHU et SHOUBO.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

