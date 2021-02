Dans le cadre de sa rentrée académique prévue en mars prochain, les responsables de l’Institut Lucas ont organisé une conférence de presse ce lundi 15 février 2021 dans l’enceinte de Lucas université et collège de Bamako sise à l’ACI 2000 près de la Place –Can. L’Objectif de la rencontre était de présenter les activités et programmes de ladite université, ainsi que les perceptives qu’elle offre à ses étudiants.

Toufic Joseph Tasso, président du groupe en Afrique et Abdoul Karim Konaté directeur de Lucas Mali ont animé cette conférence de presse. Monsieur Toufic Joseph Tasso a fait une large présentation de Lucas Institut Universitaire, un groupe universitaire professionnalisant bilingue. Avec des partenaires européens qui lui apportent programmes et professeurs, Lucas offre un enseignement supérieur académique et professionnel axé sur le monde du travail et sur l’entrepreneuriat. Le groupe existe depuis une centaine d’année, Lucas est présent au Togo, Niger, Ghana et depuis 2020 au Mali ; ses programmes couvrent les spécialités dans les domaines de la gestion, de l’informatique et de l’hôtellerie-tourisme. Les niveaux de formations sont BTS, Licence et Master avec la possibilité pour l’étudiant d’obtenir un double diplôme (malien – français). Les cours sont dispensés soit en mode présence physique, en distance, ou le mode présidentiel combiné au distanciel, explique le président du groupe Afrique. Qui encourage les inscriptions à Lucas en soutenant fermement que le groupe offre un système éducatif unique avec des méthodes modernes, et un engagement en faveur de l’employabilité, une focalisation sur le développement de l’esprit d’entreprise, une aide aux stages et à l’emploi.

S’agissant des tarifs des études à Lucas, Toufic Joseph Tasso, explique que pour être à la portée du plus grand nombre, l’Institut offre des bourses qui permettent d’adapter les scolarités aux conditions financières de chaque étudiant ; en outre elle offre des facilités de paiement suivant la bourse de l’étudiant.

Les frais de scolarité sont 1250 000 FCFA pour la licence et 1300 000F CFA pour le Master.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

