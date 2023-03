Pour inciter les étudiants à intéresser à leurs futurs en entrepreneuriat ou en emploi : Baraka Petroleum lance le projet « Baraka Nafa »

Baraka Pétroleum, à travers sa cellule humanitaire, a lancé, le samedi 18 mars 2023 au Mussée National, le projet « Baraka Nafa ». L’objectif de ce projet est d’inculquer aux étudiants, les valeurs du travail, la société de l’importation et de la distribution de produits pétroliers au Mali, les éloigner de la débauche, et les pousser à s’intéresser à leurs vies futures en entrepreneuriat ou en emploi. Outre Mme Rokyatou Camara, chargée de programmes humanitaires de Baraka Petroleum, ont été témoins de ce lancement, le Président Directeur Général de Baraka Petroleum, Sadio Bathily ; la marraine de l’événement, le colonel Major Néma Sagara, etc. En plus de l’importation et de la distribution des produits pétroliers depuis plusieurs années au Mali, la société Baraka Petroleum, à travers son volet humanitaire, a décidé de faire de l’emploi et la formation des jeunes, son domaine de prédilection.

En effet, l’objectif de « Baraka Nafa » est de permettre aux étudiants de fusionner les études et le marché de l’emploi afin qu’ils puissent créer leurs propres entreprises. Selon Rokyatou Camara, chargée de programmes humanitaires à Baraka Petroleum, le projet a pour ambition d’être un incubateur pour les élèves et étudiants maliens en vue de leur permettre de s’imprégner de l’environnement pendant leur cursus scolaire et avoir l’opportunité d’une première expérience dans le monde du travail. Avec ce projet, rassure Rokyatou Camara, les étudiants feront une immersion dans le monde professionnel de Baraka Petroleum pétri de valeurs en entrepreneuriat et développement personnel. Et d’ajouter que « Baraka Nafa » relève de l’ambition de la société de contribuer fortement à la réduction du chômage et à la formation de la jeunesse aux valeurs intrinsèques nécessaires au développement. « Baraka Nafa », a rappelé Rokyatou Camara, est porté par la Fondation Petroleum qui a décidé de faire de l’emploi et la formation des jeunes, son domaine de prédilection. De l’avis de Mme Rokyatou Camara, le fondement de ce projet consiste spécialement à éloigner les jeunes étudiants de la débauche et à les inciter à s’intéresser à leurs vies futures en entrepreneuriat ou en emploi, de même qu’à leur inculquer les valeurs du travail.

Selon Youssouf Guindo, le projet offrira ses services aux élèves et étudiants dans tous les domaines, c’est-à-dire les orienter, les encadrer à aller dans d’autres entreprises. Il a, par ailleurs, ajouté qu’il n’y a pas de nombre limité pour accueillir les candidats. «Pas de nombre arrêté, car on compte aller sans durée. Il n’y a pas de limite à ce projet. Il va dépendre de l’offre et de la demande. Sa durée, en somme, sera liée à la durée de l’existence de Baraka Petroleum », a précisé l’assistant du PDG de Baraka. Avant de préciser que les différentes universités du Mali seront contactées dans les jours à venir pour leur expliquer le projet et voir comment nouer les collaborations.

A l’occasion, un panel a été organisé sur l’entrepreneuriat au Mali. Amadou Moustapha Diop, Directeur associé de DFA communication ; Moustapha Huber Ouologuem, formateur en entrepreneuriat ; et Diouma Dramé Diallo, étaient les conférenciers. Il ressort que les sortants des écoles doivent savoir ce qu’ils veulent faire dans la vie, s’orienter dans ce secteur, être déterminés, engagés, et faire face aux difficultés pour réussir. « On ne peut réussir dans tout dans la vie. Il faut surmonter des problèmes d’abord. En somme, la facilité ne peut mener nulle part. On cherche et on trouve », ont déclaré les conférenciers.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :