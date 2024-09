Rentrée scolaire 2024-2025 : Doute légitime sur le respect de la date

Alors que l’hivernage bat son plein sur l’ensemble du territoire national, le ministère de l’Education nationale vient de dévoiler la date de la rentrée scolaire ainsi que le calendrier de l’année 2024-2025. Avec des pluies diluviennes qui s’enchainent et des écoles qui s’écroulent, un doute persistant plane sur la tenue de la date du 1er octobre comme premier jour de la rentrée. Néanmoins, le ministère semble prêt à toute éventualité.

Après quelques mois de vacances, l’attention des parents d’élèves ainsi que celle des élèves eux-mêmes est tournée vers la reprise de l’école après la diffusion d’un communiqué du ministère le 30 août dernier. Avec la date du 1er octobre retenue pour l’ouverture des classes, l’on est à moins d’un mois de la reprise officielle telle qu’annoncée par le département de l’Education nationale. Mais à l’allure où les évènements s’enchainent, il est légitime de se poser la question sur la possibilité du respect de la date du 1er octobre.

En effet, entre pluies diluviennes et inondations avec son leur lot de catastrophes, les signes avant-coureurs n’augurent pas une reprise des cours pour demain. Dans plusieurs localités du pays, des ménages ont été installés dans des écoles après l’effondrement des habitations. Dans d’autres coins du pays, ce sont des salles de classes qui ont été complétement détruites par la pluie.

Pour preuve, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne vient de procéder à la pose de la première pierre de la reconstruction de l’école du village de Nianguilabougou dans la Commune rurale du Mandé dont les travaux comprennent la construction de six nouvelles salles de classes et un bureau administratif. C’était tout juste le lundi 2 septembre 2024. Soit à un mois pile de la nouvelle rentrée scolaire suite aux dégâts considérables causés par les récentes pluies torrentielles qui ont gravement endommagé l’établissement scolaire.

Du côté du ministère de l’Education nationale, l’on garde l’espoir que la situation va s’améliorer d’ici-là et que les conditions seront réunies pour une rentrée effective à la date indiquée. Néanmoins, l’on n’exclut pas l’idée de proroger la reprise si les conditions à la fois météorologiques et organisationnelles ne permettaient pas l’ouverture des écoles aux élèves. “Jusqu’à preuve du contraire la date du 1er octobre est maintenue. Si le département estime que la date n’est pas tenable, une éventuelle date fera l’objet d’un communiqué”, nous a soufflé un agent dudit département ministériel.

A titre de rappel, la rentrée scolaire 2024-2025, fixée au mardi 1er octobre, concerne les établissements de l’éducation préscolaire et spéciale, de l’enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel, de l’enseignement normal et de l’éducation non-formelle.

Quant aux grandes vacances, elles sont prévues du 1er juillet au mardi 30 septembre 2025. Entre-temps, chaque Académie d’enseignement aura la latitude de fixer, en fonction de ses spécificités internes, les calendriers des évaluations des différents ordres d’enseignement.

Alassane Cissouma

