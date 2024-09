Rentrée scolaire 2024-2025 sur fond de crise sociale aiguë au Mali.

Le maintien de la date du 1er octobre 2024 pour la rentrée scolaire vient ainsi couper court aux spéculations qui alimentaient les réseaux sociaux depuis un certain temps. En effet tout portait à croire que cette nouvelle rentrée des classes serait reportée en raison des perturbations causées par la saison des pluies. Des occupations anarchiques de beaucoup de classes par des ménages en détresse n’ayant aucun endroit pour s’abriter seraient à l’origine de ces multiples spéculations et rumeurs auxquelles ont trouvé remède les autorités maliennes en charge de l’éducation en publiant le communiqué officiel qui maintient la rentrée au 1er octobre, comme quasiment chaque année au Mali. Mais seulement voilà; les maliens peinent à joindre les deux bouts entre cherté de la vie et frayeur croissante face une insécurité à toute épreuve. Heureusement que les forces de défense et de sécurité veillent encore au grin pour rétablir l’ordre et mettre davantage les citoyens lambda en confiance.

À la question de savoir, comment faire pour assurer à nos enfants l’achat des fournitures pour ceux qui relèvent du système scolaire public et pire dans une certaine mesure pour ceux qui sont dans le privé où les établissements brandissent le paiement de plusieurs mois à l’avance pour se mettre éventuellement à l’abri de certains mauvais payeurs, l’équation semble bien difficile voire impossible tant les temps sont de plus en plus durs.

Les restrictions de budgets aux plus hauts niveaux se font évidemment sentir sur les ménages maliens qui voient rarement circuler l’argent…puisque c’est de l’argent qu’il s’agit, il est principalement devenu le sujet tant convoité par bon nombre de maliens . Où est-il passé donc? certains détracteurs du pouvoir diront justement qu’il circule aisément entre les mains des nouveaux maîtres ; hélas on a l’habitude d’entendre ces mots à chaque changement de pouvoir et paradoxalement c’est toujours la même rengaine.

Que faire pour aider les ménages à subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants en plus de les nourrir au quotidien? serait-il possible d’envisager une sorte de subventions pour la gratuité des fournitures scolaires par les autorités maliennes ?ce serait un grand rêve auquel aspirent beaucoup de maliens en ce moment…hélas, il faut bien se mettre à l’évidence que même si l’Etat en avait les moyens , ce serait impossible à réaliser par les temps qui courent. Alors que chacun fasse davantage preuve de résilience en pratiquant le système D comme on sait bien le faire ici chez nous au Mali en attendant de meilleurs lendemains. Bè bi yèrè yé.

A. Diarra

