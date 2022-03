La 10ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), consacrée à l’analyse et l’adoption du projet de budget 2022, l’examen et l’adoption du projet de performance, a eu lieu, le mardi 29 mars 2022. La salle de conférence du Rectorat a abrité les travaux conduits par le président du Conseil de l’université le professeur Amadou Diallo. Un projet de budget estimé à 6 919 766 000FCFA dont 5 949 591 000FCFA de subvention de l’Etat et 970 175 000 CFA de ressources propres a été soumis à l’appréciation des administrateurs de la structure.

« Nous vous disons merci pour les efforts que vous déployez chaque jour pour la modernisation de l’Université, la professionnalisation des enseignements et notamment le rayonnement national et international de notre institution », a déclaré le président du conseil de l’Université, le professeur Amadou Diallo. Et d’apprécier à sa juste valeur, la gouvernance moderne, modèle, avant-gardiste et compétitive du Recteur Diarra qui, malgré les difficultés, hisse l’USSGB parmi les meilleures du pays.

Le Recteur de l’Université nous apprendra dans son exposé que la FSEG, qui a un effectif déjà très pléthorique de 31 000 étudiants, a reçu, rien que pour l’année 2022, près de 15000 autres étudiants, soit l’effectif total de certaines universités de la place. Il a annoncé que ces effectifs trop élevés créent d’énormes problèmes comme l’explosion des heures supplémentaires ou encore l’allongement du cursus de formation qui a agité ces dernières semaines la toile et les médias.

Nonobstant les difficultés, le professeur Diarra a brandi quelques activités majeures réalisées durant l’année écoulée sur le plan académique, sur le plan de l’amélioration de l’employabilité des sortants de l’USSGB, sur le plan de la gouvernance, sans oublier les infrastructures. Il a indiqué que ces réalisations sont les résultats de l’engagement et de la détermination de l’ensemble du personnel de l’université. Le recteur de l’USSGB, le professeur Balla Diarra, a dévoilé que le projet de budget 2022 est estimé à 6 919 766 000FCFA dont 5 949 591 000FCFA de subvention de l’Etat et 970 175 000 CFA de ressources propres. Enfin, il a déploré que la subvention de l’Etat connait une diminution d’environ 2% par rapport à 2021.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :