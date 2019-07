Le nouveau directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (Apej) Yaya Dao est un pur produit de la boite pour y avoir occupé plusieurs postes. Il est donc en terrain connu pour pouvoir faire de la promotion de l’emploi des jeunes une réalité.

Ça y est ! L’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej) a désormais un nouveau directeur général. Il s’agit de Yaya Dao réputé être un cadre compétent et rigoureux. Il a été nommé lors du Conseil des ministres du 20 juin 2019.

La nomination de ce jeune cadre a été accueillie comme la continuité et la consolidation des acquis puisqu’il remplace feu Aly Kébé, décédé il y a quelques semaines, suite à une courte maladie.

Le nouveau patron de l’Apej semble être prêt à relever les nombreux défis puisqu’il est l’un des fruits de la structure. En d’autres termes, Yaya Dao est donc en terrain connu. “Je pense que le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle a fait un bon choix pour qui connait le parcours de ce jeune cadre. Il est très difficile de qualifier Yaya Dao. Il est compétent, travailleur, rigoureux, sociable. En un mot, c’est un grand bosseur. Donc, je pense qu’il a besoin de l’accompagnement et du soutien de l’ensemble des travailleurs de l’Apej. Nous devons l’aider à relever ses défis. C’est très important pour nous puisque le président de la République accorde une importance capitale à la promotion de l’emploi des jeunes. Voilà, nous sommes prêts à accompagner le nouveau Directeur” nous a confié l’un des cadres de l’Apej.

Titulaire d’un diplôme en Droit Privé, après son baccalauréat au Lycée Bouillagui Fadiga, Yaya Dao a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’Expert à la Coordination régionale de l’Apej à Tombouctou en 2008 jusqu’en avril 2012. Très perfectionniste, il a gravi les échelons petit-à-petit. Ainsi, il devient Coordinateur régional de l’Apej à Tombouctou puis Agent PME-PMI rattaché au département financement Garantie au niveau de l’Apej.

Le nouveau directeur général a également occupé d’autres postes de responsabilité, notamment Coordinateur régional de l’Apej à Bamako rive gauche et chef de l’Unité de développement des compétences.

Avant sa nomination, il occupait le poste de conseiller du directeur général de l’Apej depuis mars 2019.

S’agissant d’autres compétences, Yaya Dao a participé à plusieurs sessions de formations qui lui ont permis de renforcer ses capacités. Après avoir effectué un stage de formation au tribunal de première instance dans le Cabinet du Procureur de la République, Yaya Dao a bénéficié d’un stage dans le cadre de l’Apej à la Direction nationale du Travail puis à la Direction générale de la Dette Publique.

Du 8 au 12 avril 2014, il a également participé à une formation des cadres à la méthodologie GERME organisée par le Bureau International du Travail (BIT) et d’une formation de 15 jours à Casablanca, au Maroc, sur le suivi des projets.

Il a aussi participé à la formation sur le leadership et sur les techniques d’insertion des jeunes dans le tissu économie tenue à Ségou et à la session de renforcement des capacités à la méthodologie TRIE et CREE.

Comme loisirs, Yaya Dao aime le sport plus particulièrement le football et la natation et surtout la lecture. Il parle français, anglais, bambara et sonrhaï.

El Hadj A.B. HAIDARA

