Accès aux services de base prioritaires : Projes I en œuvre

L’Union européenne à travers le Programme jeunesse et stabilisation (Projes I), dans le cadre de la mise en œuvre de son avenant PSDG, a tenu sa promesse de faciliter l’accès des populations aux services socioéconomiques de base dans les régions du Centre du Mali. La cérémonie de remise d’équipements et matériels aux différents bénéficiaires pour le fonctionnement des infrastructures construites ou réhabilitées a eu lieu, le mercredi 14 mai 2024, à Ségou sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de la région, Boureima Ongoïba, avec à ses côtés le 1er adjoint au maire de Ségou, Boubacar Sow.

Financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, le Projes I s’est donné comme mission de promouvoir la stabilité et le redressement socioéconomique en répondant au mieux aux besoins urgents exprimés par ses populations bénéficiaires des régions de Ségou, Mopti, San, Bandiagara et Douentza. Une extension des zones d’intervention du programme a permis des réalisations et réhabilitations d’infrastructures dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala.

D’une durée initiale de 36 mois, un avenant soumis en juillet 2020 à l’UE a permis une extension de la durée de mise en œuvre du Programme à 48 mois pour les contrats et activités. Dans le cadre du partenariat entre le Mali et l’Union européenne, cette extension devrait permettre de renforcer les zones d’influence de quatre pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG) couvrant six communes dont Sana dans la région de Ségou, Tominian, Timissa Koula, Bénéna et Mandiakuy dans la région de San et enfin Konna et Borondougou dans la région de Mopti.

La cérémonie de remise officielle des équipements et matériels aux différents bénéficiaires pour le fonctionnement des infrastructures construites ou réhabilitées, est la suite des actions enclenchées dans la phase de croisière du Projes I et de celle de son avenant PSDG dans le cadre de la mise en œuvre de sa première composante axée sur la facilitation de l’accès des populations aux services de base.

Ces dotations vont concerner 27 infrastructures éducatives, économiques, administratives, de santé, de communication et de jeunesse dans 26 communes des régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara, Bougouni, Sikasso et Koutiala. Il s’agit, entre autres, 890 matériels électroniques et électroménagers, 1260 matériels et mobiliers de bureaux, 1350 ouvrages de bibliothèques, 4744 matériels et consommables médicaux, deux ambulances équipées.

“La livraison des matériels électromécaniques, des matériels de panneaux solaires ainsi que des matériels informatiques suivra très prochainement”, a laissé entendre le coordonnateur régional du Projes à Ségou, Mohamed Adama Sidibé. Ce dernier expliquera que ces actions de l’UE à travers le Projes qui succèdent à d’autres déjà réalisées, comme celle en date du 29 novembre dernier avec l’équipement des Cofo et qui viennent se combiner aux efforts consentis par l’Etat, permettront l’amélioration de l’accès des populations bénéficiaires à des services de base de qualité et favoriseront le retour de la stabilité comme le visent l’Etat et son partenaire l’UE à travers le Projes.

Sidibé a invité toutes les populations bénéficiaires à faire bon usage des équipements mis à leur disposition afin de les préserver dans la durée.

Bouba Dakouo, maire de Tominian, représentant des structures bénéficiaires, a salué les donateurs pour avoir satisfait à leurs doléances tout en invitant les bénéficiaires à un bon entretien des matériels et équipements.

Dans son adresse, le directeur de cabinet du gouverneur, Boureima Ongoïba, représentant le gouverneur de la région de Ségou, a renouvelé ses remerciements à l’UE et au Projes pour les efforts consentis en faveur des régions du centre du Mali et au-delà.

Il s’est dit convaincu que ces équipements contribueront sans nul doute à améliorer la qualité des soins médicaux, la prise en charge médicale d’urgence, la qualité de l’enseignement, la promotion de la jeunesse et de maintenir informé les populations à travers les radios de proximité.

A noter que le Projes I est placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Il est structuré autour de deux composantes majeures ; à savoir : le renforcement de la fonctionnalité et de l’accès de proximité aux services socioéconomiques de base dans les zones rurales et la promotion du développement local par la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse. En outre, le Programme comporte une composante transversale axée sur la promotion de la cohésion sociale.

Ibrahima Ndiaye

