Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable s’est rendu le jeudi 17 octobre à l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) afin de s’enquérir des conditions de travail des travailleurs.

–Maliweb.net- Mieux vaut voir une fois que d’entendre cent fois, dit-on. C’est dans ce cadre que le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini Amion Guindo, a entrepris de visiter l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) afin de constater de visu les conditions de travail des employés.

Le ministre Guindo a visité le nouveau siège en construction dont les travaux ont commencé le 1er mars 2018 et qui devront prendre fin le 30 avril 2020. Le nouveau bâtiment est un immeuble de trois niveaux comprenant une trentaine de bureaux et deux salles de conférence pour un coût total de plus d’un milliard de FCFA. Entièrement financés par le gouvernement malien, les travaux sont exécutés à hauteur de 55%.

Le chef de département de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement durable s’est dit « satisfait de l’état d’avancement des travaux ». Selon lui, la réalisation de ce chantier à résoudre les problèmes de bureaux et bien d’autres besoins du service.

De l’avis du ministre Housseini Amion Guindo, l’AEDD est très importante dans le dispositif de son département.« Nous sommes venus pour les encourager, et voir dans quelles conditions ils travaillent. Nous sommes aussi venus pour échanger avec eux dans l’optique de voir comment nous pouvons ensemble faire avancer les choses ».

La visite a pris fin par une rencontre entre le ministre Housseini Amion Guindo et les cadres de l’AEDD.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :