Une bonne partie du territoire malien a été arrosée par la pluie de samedi, 24 août 2019. Elle a été beaucoup plus forte dans certaines localités comme la ville de Koulikoro et ses environs. On apprend à travers des sources locales que plus d’une centaine d’habitations et des structures administratives sont inondées par la pluie de 24 heures de ce samedi à Koulikoro, une ville située à 60 km de la capitale malienne. Les quartiers et les villages les plus touchés sont Kolebougou, Massala et Mamebougou situés à l’entrée de la commune urbaine de Koulikoro. Le pont reliant Koulikoro à Katibougou a été endommagé en raison de la forte pluie.

Pour la même circonstance, le comité AEEM a fait un communiqué. Elle informe l’ensemble des étudiants que le pont reliant Koulikoro à Katibougou a été endommagé en raison de la forte pluie qui s’est abattue sur la région de Koulikoro. ‘’Nous vous prions de faire attention et nous comptons sur votre bonne compréhension’’, dit le communiqué.

Les mêmes sources indiquent que les sinistrés sont logés dans les écoles et d’autres lieux publics. Le maire, le gouverneur et le directeur régional de la protection civile sont mobilisés pour mettre à l’abri des centaines de victimes. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Il est important de noter que bien avant cette pluie diluvienne, le jeudi, 22 août une salle de classe s’était effondrée au lycée Mahamane Alassane Haidara LMAHT de Tombouctou suite à une forte pluie qui s’est abattue sur ladite ville. La salle qui accueillait des candidats de BT s’est effondrée, peu de temps après leur sortie de la salle de classe. Aucun blessé n’a été signalé, mais des dégâts matériels ont été constatés.

B DIALLO

Notre Voie

