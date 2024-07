Le ministre d’Etat ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation Abdoulaye Maïga a présidé lundi les travaux du curage des collecteurs et caniveaux dans le district de Bamako au titre de l’année 2024, couplé au lancement des activités des journées citoyennes de salubrité. A travers cette initiative, il s’agit de faciliter d’une part l’écoulement des eaux pluviales afin de réduire les risques d’inondation et de maladies et d’autre part sécuriser les personnes et leurs biens contribuant ainsi à l’amélioration de leur cadre de vie.

Le lancement de cette campagne de curage des collecteurs a mobilisé plusieurs membres du gouvernement notamment le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation Abdoulaye Maïga, son homologue de la Jeunesse et des Sports Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Coulibaly Mariam Maïga, sans oublier le principal initiateur de ce projet notamment le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké. Autorités politiques et coutumières de la Commune II et du district de Bamako étaient aussi de la partie.

Dans son adresse, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable d’expliquer que les travaux de curage sont une activité transversale qui implique plusieurs acteurs dont les interventions sont coordonnées par le ministère en charge de l’Assainissement, responsable de la mise en œuvre de la Politique nationale d’assainissement (PNA). Il a soutenu que le but de ces opérations de curage est de faciliter d’une part l’écoulement des eaux pluviales afin de réduire les risques d’inondation et de maladies et d’autre part sécuriser les personnes et leurs biens contribuant ainsi à l’amélioration de leur cadre de vie. “Vous conviendrez avec moi qu’aucune amélioration du cadre de vie n’est possible sans l’engagement de nos populations. Il s’agit pour mon département à travers ce genre d’activité, de susciter le changement de comportement afin de s’approprier des questions d’environnement, d’assainissement et de développement durable”, a rappelé le ministre. Il a ajouté que ledit programme de curage, d’enlèvement et d’évacuation des déblais des collecteurs et caniveaux dans les six communes du district de Bamako au titre de 2024, concernent, pour les collecteurs : le curage de 32 911 mètres linéaires par le ministère en charge de l’Assainissement pour un montant total de 300 millions FCFA, financé sur le Budget national.

Il porte aussi sur le curage de 57 954 mètres linéaires par le ministère en charge de l’Assainissement pour un montant d’environ 521 586 000 F CFA, financé grâce à l’accompagnement du ministère en charge de l’Urbanisme et la Banque mondiale. En somme le cumul du linéaire de collecteur à curer dans les six communes du district de Bamako est de 90 865 mètres linéaires pour un besoin total évalué à 149 431 mètres linéaires, ce qui représente une couverture de 60,81% du besoin de curage de collecteur en 2024 contre un taux de couverture de 40,36% en 2023. Et pour les caniveaux, les travaux selon le ministre Samaké concernent le curage de 1 761 mètres linéaires par la Délégation spéciale de la mairie du district de Bamako pour un montant de 24 000 000 F CFA, portant essentiellement sur certaines sections critiques de caniveaux et traversées. Et le cumul du linéaire de caniveaux à curer dans les six communes du District de Bamako est d’environ 384 048 mètres linéaires pour un besoin total évalué à 640 540 mètres linéaires, ce qui représente une couverture de 60 % du besoin de curage en 2024. “Tous les déblais issus de ces travaux de curage seront enlevés et évacués vers la décharge finale contrôlée et compactée de Noumoubougou sous la surveillance et le suivi rapproché des bureaux de contrôles et la supervision de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances”, a-t-il précisé. Il a saisi cette occasion pour remercier les autorités du pays, singulièrement, le colonel Assimi Goïta, Chef de l’Etat pour les multiples actions coordonnées et soutenues en faveur de la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de nos populations.

Notons que le lancement de ces travaux a été couplé avec la remise symbolique de matériels d’assainissements aux brigades citoyennes du ministère en charge de la Jeunesse et des Sport. Le ministre de la Jeunesse et des Sports après avoir remis ces matériels aux jeunes, leur a prodigué de précieux conseils en les exhortant à se mobiliser davantage pour leur communauté et à travailler en synergie avec les autres acteurs de ce projet. En lançant les travaux de curage, le ministre d’Etat Abdoulaye Maïga a invité l’ensemble des acteurs d’œuvrer dans la complémentarité et la synergie d’actions en vue d’améliorer significativement le cadre de vie des populations, mais aussi de prévenir les risques d’inondations. Le ministre d’Etat a aussi demandé à la population un changement de comportement pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Le président de la Délégation spéciale de la mairie du district, les chargés d’affaires de la mairie de la Commune II et le représentant des entreprises intervenant dans le cadre de cette opération ont salué l’idée de ces travaux de curage qui vont durer deux mois et ont réaffirmé leur engagement pour sa réussite.

Kassoum Théra

