En partenariat avec l’organisation WaterAid Mali, le Réseau des journalistes pour l’Eau potable, l’Hygiène et l’Assainissement (RJEPA) a lancé, ce lundi 5 février 2024, la campagne médiatique « Hygiène pour la santé ». La cérémonie de lancement était présidée par le Directeur pays de WaterAid Mali. C’était dans les locaux de l’organisation à Hamdallaye ACI 2000.

La cérémonie de ce jour est un double événement, a indiqué Youba Konaté, président du RJEPA. Elle consacre le lancement de la campagne médiatique « Hygiène pour la santé ». Elle consacre également le lancement du concours de meilleurs articles de presse. « Ce concours est l’activité phare de la campagne médiatique qui pendant deux mois va s’atteler à mettre en exergue l’hygiène pour la santé dans l’amélioration de la santé des populations en lien avec le WASH », a expliqué le président Konaté.

Prenant la parole, Issaka Sangaré, Chargé de communication et des campagnes à WaterAid Mali, a présenté les objectifs et les grandes lignes de la campagne médiatique. Selon lui, la campagne H4H (Hygiène pour la santé) est une campagne de plaidoyer lancée en 2021 par WaterAid au niveau international dans un contexte marqué par la flambée de la COVID-19. L’objectif principal de cette campagne globale est d’« accélérer les progrès pour l’atteinte de l’accès universel à l’hygiène des mains et l’intégration de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les établissements de santé » .

Plusieurs activités sont au programme de la campagne médiatique. Il s’agit entre autres : du concours de meilleures productions médiatiques sur l’importance de l’Eau hygiène assainissement (EHA) pour améliorer la santé publique ; organisation de débats radio et télé sur l’importance de l’EHA pour la santé publique ; production d’articles de plaidoyer et partage des messages de plaidoyer sur les réseaux sociaux à l’intention des décideurs politiques.

Le concours dénommé « Prix WaterAid » récompensera les meilleures productions journalistiques relatives à « l’hygiène pour améliorer la santé publique ». Les productions en compétition doivent être publiées et envoyées entre le 5 février au 20 mars 2024. Selon le président du RJEPA, le concours est ouvert à tous journalistes maliens de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et de la télévision. Les œuvres seront récompensées par catégorie de média.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :