Inondation à Bamako : les services de fournitures d’eaux et d’électricités perturbés

En état de catastrophe naturelle, depuis une semaine, après 122 cas d’inondations enregistrés, 7 077 ménages, 47 374 personnes sinistrées, 30 morts et 104 blessés, le Mali n’en finit toujours pas de compter les inondations dévastatrices. La capitale Bamako a connu sa pire inondation le 30 août dernier, non pas à cause de la quantité de pluie tombée, mais à cause du blocage des caniveaux. En effet, comme pour achever l’œuvre entamée en 2017 par l’ex Gouverneure de Bamako, Ami Kane, les autorités de la Transition ont lancé en plein hivernage des travaux dits de curage des caniveaux. Les travaux ont cours depuis une dizaine de jours et ont tout l’air d’un déguerpissement qui ne dit pas son nom. Selon les explications d’un agent de l’ordre, objectif visé est d’en rajouter à la profondeur des fosses afin de permettre à l’eau de couler jusqu’au fleuve. Seulement voilà : en plus de perturber la circulation, ces travaux ont provoqué à leur toute une inondation sans précédent dans la capitale malienne, perturbant au passage la fourniture d’eau et d’électricité, par-delà les dégâts matériels. C’est du moins ce qu’il ressort de la profusion de communiqués en provenance des directoires des sociétés EDM-S.A et Somagep, pourtant de plus en plus abonnés ces derniers temps.

Alors que les services d’achats de crédits et de paiements des factures sont interrompus suite à l’avarie de la salle des serveurs à la direction générale d’EDM, la conduite fonte DN300 de la Somagep a été endommagée par passage l’eau. Conséquence, la fourniture en eau potable des quartiers comme Bamako-coura, Dravera, Bolibana, le centre commercial et le quartier du fleuve sera perturbée. Et en attendant la réparation des serveurs de l’EDM S.A, déjà en incapacité d’honorer ses engagements dans la fourniture d’électricité, malheur à celui qui aura besoin de recharger son compteur. Il faut noter au passage que les mêmes inondations ont provoqué d’énormes dégâts également au Haut Conseil des Collectivités et à la Pharmacie Populaire du Mali.

Par-delà ces perturbations, une dame et ses deux enfants ont perdus la vie. Ils ont été, en effet, emportés par l’eau au niveau de l’Hippodrome 2.

Amidou Keita

