Les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d’eau, des forêts classées, des zones agricoles, des zones de pâturages, des édifices publics et des équipements collectifs, sont occupés à Bamako ? Après deux grandes inondations, l’Etat a décidé de prendre le taureau par les cornes : une grande opération de démolition sera lancée avant la saison des pluies.

Le vendredi dernier, le directeur national de l’Urbanisme, Mahamadou Ouologuem, a annoncé le lancement, avant l’hivernage, d’une grande opération de libération et d’aménagement des collecteurs naturels de Bamako.

« Les occupations illicites des servitudes de marges latérales, se rapportant aux cours d’eaux flottables et non flottables occupent une part importante de ce sinistre et sont à l’origine des nombreuses inondations hivernales. Effectuées en violation des schémas directeurs d’urbanisme, des plans d’urbanisme sectoriel et des plans d’urbanisme opérationnel des zones concernées, les occupations illicites sont incompatibles avec notre politique de planification et de maîtrise du développement urbain. En effet, elles contribuent, d’une part, à entraver la mise en œuvre des politiques de développement à travers les programmes d’investissements, d’exécution des réseaux routiers ou électriques et, d’autre part, à exacerber les litiges fonciers », explique le directeur national de l’Urbanisme, Mahamadou Ouologuem.

En décembre 2009, le gouvernement avait organisé à Bamako, les assises nationales des Etats généraux du foncier. Les inondations dévastatrices de 2013, de mai 2019 et d’août 2024 qui ont livré un spectacle désolant de morts et de destruction matérielle, a attiré l’attention de toutes les parties prenantes sur la libération des servitudes.

« Face à cette situation douloureuse, les plus hautes autorités du Mali ont instruit aux départements techniques de rechercher et circonscrire les causes, afin que de telle situation ne se reproduise plus », explique le directeur. Ainsi, il a été créé une commission nationale de libération des servitudes et lits des marigots dans le District de Bamako. « Cette commission a pour mission de prendre toutes les dispositions utiles afin de libérer les servitudes et lits des marigots avant de début de l’hivernage prochain ».

Aminata Agaly Yattara

