Prévisions météorologies : Mali-météo annonce de fortes pluies jusqu’au mois de novembre

La semaine dernière, de fortes pluies ont été enregistrées dans plusieurs localités du pays, qui ont entraîné des inondations. Il s’agit de la ville de Bamako, des régions de Koutiala et Dioïla. Selon l’Agence nationale de la météorologie du Mali, cette tendance de fortes pluies va se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre.

De fortes pluies ont été enregistrées à Bamako et ses alentours le mardi 8 octobre. Ces pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale et perturbé fortement la circulation. Ces eaux de pluie ont ralenti la circulation en certains endroits. Dans d’autres quartiers, elles l’ont complètement bloqué pendant des heures. Des routes, mais aussi des ponts ont été submergés par les eaux pluviales. Certains usagers ont eu le salut grâce à l’intervention des services de la protection civile. C’est le cas à la Place de l’indépendance, en commune III, où les sapeurs-pompiers ont dégagé le passage bloqué par les ordures et les véhicules en panne. Selon Studio Tamani, en commune IV, les garde-fous du pont « Woyowayanko » ont cédé sous la force des vagues d’eau et le pont complètement englouti. Sur cet axe, la circulation a été coupée pendant plusieurs heures, empêchant les habitants de Sébénikoro, Kanadjiguila et autres d’accéder à leurs domiciles. Pour le moment, pas de bilan des dégâts causés par ces pluies diluviennes, selon le service de la protection civile. D’autres localités du pays ont aussi été fortement arrosées. Par exemple, à Zébala, dans le cercle de Kouniana, région de Koutiala, 260 mm de pluies ont été recueillis en 24 heures. Une première au Mali selon le service météorologique. Des localités de Dioila ont également reçu de fortes quantités de pluie, toujours selon Mali-Météo.

De fortes pluies jusqu’en novembre

Depuis le début de l’hivernage, plusieurs localités du Mali ont été inondées suite aux fortes pluies. Ces inondations ont fait au moins 76 morts et 260 mille sinistrés selon le dernier bilan de la Coordination nationale de gestion des crises et des catastrophes naturelles. L’agence nationale de la météorologie du Mali affirme que cette tendance de forte pluie va se poursuivre tout au long du mois d’octobre, et même jusqu’en novembre. Le service conseille à la vigilance la population.

Fabrice Abdoul

Source : Plume Libre

