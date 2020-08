Accident de la circulation au Manden : Un adolescent sans permis de conduire sème le bordel !

A Mamaribougou Terminus dans la commune rurale du Manden (cercle de Kati), un adolescent automobiliste a renversé dans sa course folle, le samedi, le 8 août 2020 dans la matinée, cinq personnes dont trois enfants.

Sur la route RN5, un accident de la circulation routière s’est produit le samedi dernier dans la matinée. Le bilan est de cinq blessés graves et deux motos Jarkarta endommagées.

Cet accident a été provoqué par un adolescent de 15 ans sans permis de conduire.

Selon les informations que nous avons recueillies sur place, la cause de l’accident serait liée à un excès de vitesse cumulé avec la non-maitrise du véhicule par le chauffeur, à savoir un adolescent sans permis de conduire.

Parmi les victimes, il y avait trois motocyclistes et deux piétons. Heureusement, il y a plus de peur de que mal, car il n’y a pas mort d’homme. Toutefois, toutes les victimes s’en sont sorties de l’accident avec de blessures graves. On déplore dans le lot des victimes la présence de deux enfants qui sont âgés de trois à six ans.

Selon les témoins, la promptitude de la réaction des soldats du feu sur les lieux a été déterminante dans la sauvegarde de la vie des blessés qui ont été rapidement admis aux soins à l’hôpital.

Arouna Bagayoko

