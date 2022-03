Boubacar Diarra alias Mass est tombé le 30 octobre dernier dans les filets des hommes de la Commissaire divisionnaire Kadiatou dite Kady Tounkara.

La Commissaire du 14ème arrondissement et ses hommes continuent de porter des coups durs aux bandits qui perturbent la quiétude des populations. Le 30 octobre dernier, aux environs de 2 heures du matin, une équipe de patrouille de la brigade de recherche pilotée par le dynamique Lieutenant de Police Mamadou Kébé, interpelle le nommé Boubacar Diarra alias Mass dans la zone ACI 2000. Une fouille a permis de retrouver sur lui un pistolet de fabrication artisanale dissimulé sous son pantalon et force quantité de stupéfiants. Des indices suffisantes pour le conduire dans les locaux du commissariat afin d’approfondir les enquêtes. Passant aux aveux, le malfrat a reconnu être membre d’un vaste réseau de braqueurs qui opère dans le district de Bamako et environnants. C’est ainsi que ses complices Amadou Mariko alias B. et Cheick Oumar alias Jordan sont activement recherchés par les enquêteurs. Quant au chef du gang, un certain « Djojan », il séjourne depuis quelques mois à la maison centrale d’arrêt de Bamako d’où il pilote les opérations, a-t-il également confié aux limiers de la divisionnaire Tounkara.La perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver tout un arsenal : un autre pistolet artisanal, un chargeur contenant 4 cartouches, une hache, deux paires de ciseaux, un couteau, trois chaînes de fer, une pince, une pioche, un tournevis, une clef à boulon, une torche en mauvais état, des accessoires de moto, un petit sac, des stupéfiants.

CD

