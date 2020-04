DISCRIMINATION – Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montre un avis expliquant en anglais à la porte d’un restaurant que « les Noirs n’ont pas le droit d’entrer » dans une des enseignes de la ville de Canton.

McDonald’s a dû présenter des excuses pour avoir interdit aux Noirs l’entrée d’un de ses restaurants du sud de la Chine, où des Africains se plaignent de discriminations sur fond de lutte contre le Covid-19. Après plusieurs cas positifs au Covid-19 parmi la communauté nigériane de la métropole de Canton, des Africains se sont dits victimes d’expulsions, d’interdictions d’entrer dans des commerces, de placements en quarantaine et de dépistages abusifs. L’Union africaine a fait part samedi de son « extrême préoccupation ».

Here’s another evidence of racism towards black people in China. McDonald’s in China issued an apology for banning black people: https://t.co/esn82d3L7a pic.twitter.com/nSnVyQHbMI

— Adeola Fayehun (@AdeolaFayehun) April 15, 2020