Commissariat de Police de Korofina Nord : 3 individus appréhendés pour braquage à main armée

Dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, le Commissariat de Police de Korofina Nord a procédé à l’interpellation de 3 individus (A.K, I.C et D.T). Ce, pour braquage à main armée. Ainsi, ils sont à la disposition de la justice et les investigations sont en cours dans le but de capturer des complices.

Cette opération fut un exploit grâce à un appel anonyme avisant le Commissariat de Korofina Nord d’un braquage à main armée qui se déroulait au quartier de Nafadji Fèrèkènin commis par 2 individus contre un jeune aux environs de 2h du matin. A cet effet, avec l’intervention instantanée de la Brigade de Recherches de ladite unité policière, l’opération malsaine des malfrats a avorté. Elle a permis d’interpeller un 1ersuspect A.K, âgé de 19 ans, en possession d’une arme et son chargeur qui leur servait à mener leur coup.

Dans la même lancée, le premier acolyte d’A.K, I.C, âgé d’une vingtaine d’années qui avait pris la fuite lors de l’arrivée des forces de l’ordre fut dénoncé par son binôme avant d’être également interpellé par les limiers. Lequel à son tour ne s’est pas fait prier pour balancer le propriétaire de l’arme qu’ils avaient en possession. Il s’agit d’un certain D.T âgé de 35 ans, également immobilisé.

Au cours de cette opération, les Hommes du Commissaire Principal de Police Bakary Coulibaly ont saisi une arme de fabrication artisanale et son chargeur de même que la moto de la victime.

Désormais entre la main de la justice, le sort d’A.K, I.C et D.T y sera déterminé. Et les investigations se poursuivent en vue de démanteler tout le réseau et cueillir à froid d’éventuels complices.

Mariam Sissoko

