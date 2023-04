Commissariat de police de Sirakoro Meguétana : Un braquage avorté, les trois auteurs arrêtés après quelques jours de cabale

L’engagement et la détermination des hommes du Commissaire divisionnaire de police Fantièmé Coulibaly, en charge du Commissariat de police de Sirakoro Meguétana ont permis de faire avorter une opération de braquage d’une boutique. Face à la promptitude et à la témérité des limiers, les malfaiteurs ont pris la poudre d’escampette en abandonnant leur moto de marque TVS, presque neuve en emportant le téléphone portable du pauvre boutiquier. Heureusement, ils ont été tous arrêtés par les policiers après quelques jours de cabale.

e sources policières, trois malfrats armés d’un Pistolet automatique (PA) ont fait irruption, dans la nuit du 18 au 19 mars derniers aux environs de 23 heures, dans une boutique à Sirakoro-Meguetana, juste au moment où le Gérant s’apprêtait à fermer. Ainsi, ils ont pointé leur arme sur le pauvre boutiquier l’obligeant à ouvrir tous les tiroirs servant de coffres pour les recettes journalières. Notons que les braqueurs connaissaient parfaitement tous les coins et recoins de la boutique. Mais, ils ignoraient que le Boutiquier avait pris l’habitude de vider ses caisses et de mettre ses recettes en lieu sûr après d’importantes ventes. Donc, les braqueurs n’ont trouvé dans la caisse que des jetons et un seul billet de banque. Toutes choses qui ont énervé les braqueurs. Ainsi, ils se sont mis à crier sur le boutiquier en l’intimant l’ordre de montrer la cachette de ses recettes. Ce sont les bruits à l’intérieur de la boutique qui ont alerté les quelques passants lesquels ont informé à leur tour la police de Sirakoro-Maguetana. La promptitude des policiers dudit commissariat a ainsi permis de faire avorter leur opération et les braqueurs ont pris la clé des champs en abandonnant leur engin sur place, une moto-taxi de marque TVS. Dans leur sillage, ils ont emporté le téléphone portable de la victime. C’est ainsi qu’une équipe de la Brigade de recherches (BR) s’est mise à leurs trousses. Aussi, elle disposait assez d’indices qui lui ont permis en effet d’identifier un nommé “Moïse Sisko”, un repris de justice, car il vient juste de sortir de la MCA au mois de février 2023. Interpellé et conduit au Commissariat, il a reconnu les faits et dénoncé son complice connu sous le sobriquet de “Kélétigui” lequel a été également interpellé par la police. Une perquisition au domicile de ce dernier permit de retrouver l’arme du crime ainsi que d’autres outils de cambriolage (des tenailles en l’occurrence) servant à découper les cadenas et pommelles des portes. Quant au téléphone du boutiquier, il a été également retrouvé chez un 3ème complice du nom de “Rougeot” qui a été à son tour interpellé après trois jours de cavale.

Notons que c’est “Moïse Sisko” qui détenait l’arme et non “Kélétigui”. Ainsi, les moyens logistiques du groupe étaient assurés par “Rougeot”, employé comme Gérant dans une société de location de mototaxis de la place.

Après les enquêtes préliminaires, ils ont été présentés au parquet aux fins de droits. Ils méditent désormais sur leur sort entre les quatre murs de la MCA.

Boubacar PAÏTAO

