Ils se nomment O.S (Coiffeur), M.D (Conducteur de moto-taxi) et A.T (Ouvrier). Des voleurs de motos-taxi appréhendés par les hommes du Commissaire divisionnaire Amadou I. Balobo Maïga le 4 novembre dernier au Bar ‘’Fazenda’’ à Quinzambougou en Commune II du district de Bamako. Ainsi, ils étaient en possession d’une moto-taxi qu’ils venaient d’escamoter à un conducteur de cet engin sur la route de Kouralé. Ils leur sont reprochés d’Association de malfaiteurs, vol qualifié, détention illégale d’arme à feu et de stupéfiant.

Cette arrestation d’O.S et son gang, composé de M.D et A.T a été possible grâce à la dénonciation d’une personne sous l’anonymat. Son information était relative à la présence suspecte de certains individus voulant vendre une moto de provenance douteuse au niveau du Bar ‘’Fazenda’’ à Quinzambougou en CII.

Une fois cette information reçue, une équipe de la Brigade de Recherche du commissariat du 3ème arrondissement s’est transportée sur le lieu indiqué où ils ont mis le grappin sur O.S et M.D. Et l’arrestation du 3ème élément de cette bande notamment A.T n’a pas tardé dans la mesure où il a été à son tour indexé par son acolyte M.D.

Dans la même foulée, ont été saisis avec ces jeunes âgés de 21, 23 et 29 ans, une moto-taxi, un pistolet de fabrication artisanale (appartenant à A.T) et une quantité de chanvre indien.

Partant, les voleurs n’ont pas démenti les faits. O.S étant le leader de la bande a même fait des révélations au cours de son interrogatoire. Selon lui, le 29 Octobre dernier, M.D l’a regagné dans son salon de coiffure où il lui a donné une arme à feu, à charge pour lui de la garder, en attendant qu’il en ait besoin.

« Interpelé sur la provenance dudit pistolet, il m’a laissé entendre qu’il l’a acheté avec A.T. Il a ajouté qu’il voulait se défendre en cas de menaces, car il est un conducteur de moto-taxi. J’ai accepté volontiers. J’ai camouflé l’arme en question dans mon salon en présence du nommé Tiékoroba »a-t-il divulgué.

A ses dires, quelques jours plus tard, ce même ami (Tiékoroba) est venu dans son salon pour lui dire que cette arme peut leur apporter beaucoup d’argent, surtout en commettant le braquage. Dans cette pensée, ils se sont rendus en ville et arrivés vers le marché de Niamakoro Courani, ils avaient aperçu un conducteur de moto-taxi. Ils l’ont signalé en lui faisant croire qu’ils partaient à Kouralé. « Il nous a embarqué. Lorsque nous sommes arrivés vers une zone reculée, le nommé Tiékoroba a pointé l’arme sur le motocycliste en lui intimant l’ordre de nous céder la moto en question. Par peur, il a abandonné sa moto pour prendre la fuite. Nous nous en sommes emparés de l’engin pour nous diriger vers Bagadadji en vue de la vendre à un éventuel receleur. Chemin faisant, nous avons fait appel à M.D et A.T qui nous ont rejoints sur le lieu. Une fois à Bagadadji, nous avons été reçus par un jeune homme. Il nous a fait croire qu’il connait un receleur qui se trouverait au Bar ‘’Fazenda’’ à Quinzambougou. Lorsque nous nous sommes rendus dans ce bar, nous avons été surpris de voir les éléments du Commissariat de Police du 3ème Arrondissement qui nous ont pourchassés. Pendant que le nommé Tiékoroba a pu s’échapper, A.T, M.D et moi-même, avons été appréhendés et conduits au commissariat pour les besoins d’enquête » a dévoilé O.S.

Parlant de l’arme trouvée avec les mis en cause appartenant à A.T. Celui-ci, de son côté a déclaré l’avoir volée à un certain Madou avant de la vendre à M.D à 20.000F. A savoir que les nommés Tiékoroba et Madou font l’objet de recherches vu leurs implication dans cette affaire de vol avec braquage. Néanmoins, leurs camarades O.S, M.D et A.T ont déjà pris leurs quartiers à la MCA depuis le 8 novembre dernier en attendant leur procès.

Avec cette prouesse, le 3ème Arrondissement vient de soustraire un réseau de malfaiteurs ciblant les paisibles citoyens en général et les conducteurs de motos-taxi en particulier, puisque ces derniers sont victimes de vol voire d’assassinat en ce temps-ci dans la capitale des 3 caïmans.

Par Mariam Sissoko

