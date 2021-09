Cour d’assises 2021 : Des braqueurs à la barre

Le mercredi 1er septembre 2021 s’est tenue la 8ème audience de la Cour d’assises avec des cas d’association de malfaiteurs et de vols qualifiés.

Un groupe d’étrangers de nationalité nigériane habitant dans un l’hôtel de Magnambougou est accusé d’associations de malfaiteurs, de vol et d’agressions répétées sur des personnes et leurs biens.

« J’ai été suivi par deux gars qui étaient à moto. Ils m’ont barré la route soi-disant par accident. A ce moment, il se trouvait que c’était un coup monté pour pouvoir enfoncer des clous à mon pneu. Je me rendais à la banque pour remettre l’argent de quelqu’un. Une fois là-bas, la personne m’a demandé de garder l’argent jusqu’au soir pour qu’elle puisse récupérer. Je suis allé manger dans un restaurant et après je me suis rendu dans une station totale pour m’acheter une boisson. C’est là qu’ils ont brisé la vitre de ma voiture pour prendre le sac qui contenait de l’argent. Le gérant de l’alimentation m’a demandé de rester calme et qu’il y avait une caméra de surveillance. J’ai pu récupérer la vidéo. Sur la vidéo, on ne reconnaît qu’un seul visage, c’est celui sur la photo », relate le premier plaignant.

Pour le deuxième cas de braquage, la victime relate les fais. Il s’agit de la même technique utilisée lors du précédent vol. Cette fois-ci, les braqueurs étaient sur une grosse moto appelée routière. La victime a été également été suivie par les mêmes braqueurs. Cagoulés et rapides, ils ont réussi à emporter le sac de leurs victimes à sa sortie de la banque sans que ce dernier n’ait eu le temps de réagir

« Je suis reparti à la banque et la sécurité n’a pas voulu me donner la vidéo de surveillance sauf sous intervention de la police », dit-il.

A la fin du jugement, la sentence est tombée ! Les 6 Nigérians ont écopé d’une condamnation à perpétuité

