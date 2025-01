ETATS-UNIS – Que s’est-il passé au-dessus des eaux du Potomac à Washington ? Un avion de ligne, avec 64 personnes à bord, et un hélicoptère militaire transportant trois passagers, sont entrés en collision mercredi 29 janvier au soir avant de s’abîmer dans le fleuve. Les secours s’affairent actuellement à retrouver des rescapés dans une opération complexe.

À Washington, collision entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne avec 64 personnes à son bord

Selon les enregistrements relayés par les médias américains, dont CNN, les contrôleurs aériens ont contacté les occupants de l’hélicoptère juste avant la collision. « PAT 2-5, avez-vous le CRJ en vue ? », peut-on entendre. Puis « PAT 2-5, passez derrière le CRJ ». L’enregistrement s’arrête ici. Voici ce que l’on sait à l’heure actuelle de ce qui semble être un accident.

• Collision entre un avion et un hélicoptère en entraînement

Peu avant 21h00 (3h heure de Paris), une collision aérienne s’est produite entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne d’une filiale régionale d’American Airlines en approche de l’aéroport Ronald-Reagan.

Sur des images captées par le Kennedy Center, un centre culturel de Washington, on distingue les feux puissants d’un avion en phase de descente, et d’autres lumières, moins fortes, d’un autre appareil qui se dirige vers lui, jusqu’à la collision produisant une boule de feu éblouissante.

A regional jet operated by American Airlines crashed into a helicopter as the plane was trying to land at Ronald Reagan National Airport. pic.twitter.com/1KfsvYhZyX

— USA TODAY (@USATODAY) January 30, 2025