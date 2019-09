Il a appelé les secours en prétendant avoir entendu des coups de feu alors qu’il en était l’auteur. Un adolescent américain de 14 ans est suspecté d’avoir tué cinq membres de sa famille, lundi soir, à Elkmont, dans l’Alabama, ont rapporté mardi plusieurs médias nord-américains.

Placé face à ses contradictions, l’adolescent a reconnu rapidement avoir lui-même tiré une fois. Les victimes du tireur présumé sont son père et sa belle-mère, âgés de 38 ans et 35 ans, ainsi que ses frères et soeurs : un bébé de 6 mois, une fille de 5 ans et un garçon de 6 ans.

L’arme de poing qui aurait été utilisée a été retrouvée aux abords de la maison. Le jeune homme encourt la peine de mort.

Source: leparisien.fr

