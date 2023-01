Faits divers, Niamakoro : Un ex-agent commercial sans scrupule

Par des techniques dont il détenait seul le secret, il parvenait à soustraire du compte des clients des sommes d’argent plus ou moins importantes. Il a été finalement coïncé face à la multiplication des plaintes

Les policiers sont depuis un bon moment dans une logique de traque sans relâche des bandits de grand chemin à travers le District de Bamako et ses environs. Et les résultats sont de plus en plus probants avec la mise hors d’état de nuire d’individus en rupture de ban avec la société. Le commissaire principal Amadou M Dembélé et ses éléments viennent récemment de mettre le grappin sur un escroc hors pair d’un genre particulier.

Pour des raisons bien compréhensibles, nous le désignons X. Cet individu qui était activement recherché par les limiers s’était spécialisé dans la soustraction frauduleuse de sommes d’argent plus ou moins importantes sur le compte des clients d’un opérateur de téléphonie mobile de la place. À la suite des investigations policières il a été établi que ce trentenaire qui a été alpagué est un ex-agent commercial des services de transfert d’argent de l’opérateur victime.

Pas la moindre somme d’argent- Toute l’histoire fait suite à la multiplication des plaintes des responsables de l’entreprise concernée. Elles étaient toutes relatives à de nombreux retraits frauduleux d’argent sur leurs comptes par un individu non identifié.

Cette explication était suffisante pour que le principal Amadou M Dembélé instruise à certains éléments de son Unité de recherches (BR) de traquer l’indélicat faussaire pour l’interpeller et le conduire dans leurs locaux. Sans perdre la moindre seconde, les éléments de la brigade de recherches ont ouvert leurs enquêtes.

Après quelques jours d’intenses recherches, les limiers ont pu localiser cet homme avant de l’interpeller. En ce moment, il était en possession d’une moto de marque « TVS » seulement. Il ne disposait d’aucun autre objet.

Pis, il n’avait pas un Kopeck sur lui. Lorsqu’il a été coincé, le suspect cherchait un moyen pour se sortir d’affaire. Il n’a pas hésité à donner une fausse identité aux limiers qui étaient venus l’interpeller. Cela était loin de détourner ces derniers de leur mission. Ainsi, l’homme a été conduit dans les locaux du commissariat de police sus cité pour être sommairement auditionné.

Sachant que les dés étaient pipés pour lui, il a préféré passer aux aveux sans autre forme de transition. Ce qui l’a obligé à décliner sa vraie identité il est passé à l’aveu en reconnaissant les faits et en déclinant sa vraie identité.

Des dizaines de plaignants à la police- Il a fallu que ce malfrat soit mis aux arrêts pour que la nouvelle se repande dans tout le secteur comme une traînée de poudre.

Ainsi, peu de temps seulement après son interpellation, des dizaines et des dizaines de plaignants se piétinaient aux portes du commissariat de police. Chacun tenait à voir de visu cet individu qu’ils attendaient tous de pied ferme.

Mieux, chacune des victimes souhaitaient être possession de son dû, alors que le cumul des montants volés a été estimé à plus de six millions de Fcfa.

L’ex-agent commercial avait un modus operandi classique dont lui seul avait le secret pour soustraire l’argent des comptes de la clientèle. L’écho de son arrestation a été un ouf de soulagement pour ses victimes.

Au commissariat de police, ces dernières ne demandaient qu’une seule chose. C’est d’être en possession de leur dû. Après son audition, l’escroc a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako. Les autorités policières ont mis l’occasion à profit pour exhorter la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter plus efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes.

Yaya DIAKITE

