Jadis, et même dans un passé très récent, il suffisait juste à un suspect de changer de bled pour échapper à une enquête policière. Les commissariats de police de Boulkassoumbougou et celui du 1er Arrondissement de Ségou prouvent aujourd'hui que cela relève désormais du passé. La preuve !

Le 20 août 2024, la Brigade de Recherche (BR) du Commissariat de Boulkassoumbougou a procédé à l’interpellation du nommé KARA, Conducteur de moto-taxi. L’interpellé a été placé en garde à vue pour des faits de vol d’argent et trafic de stupéfiants.

KARA, après son interpellation confia sa moto à un ami (ABOU) en attendant sa libération. À son tour, ABOU confia l’engin à un nommé BAKARY COULOU pour l’utiliser en attendant la libération de KARA. Peu de temps après, YOUSSOUF, un ami de BAKARY COULOU emprunta la même moto sous prétexte de se rendre chez lui, pour ensuite disparaître dans la nature avec l’engin.

Souvenez-vous que le Conducteur principal KARA est en garde-à-vue au commissariat de Boulkassoumbougou.

Ayant appris qu’il (KARA) se trouvait sous les verrous, le veritable propriétaire de la moto tenta de rentrer en possession de son bien. En vain !

C’est ainsi qu’une plainte fut déposée par le propriétaire de la moto au même commissariat de Boulkasounbougou. Sur ordre du Commissaire Principal ROGER, l’équipe de la BR a immédiatement ouvert une enquête.

On est au commissariat de Boulkassoumbougou. Le duo de Commissaires et leurs éléments de la Brigade de Recherche (BR) sont donc sur le coup.

L’exploitation judicieuse des technologies, la perspicacité et la pugnacité des enquêteurs sous la supervision du Commissaire Roger et de son second permirent vite d’identifier et de localiser la moto ainsi que le voleur depuis Ségou, à un peu plus de 238 km de là.

Le Commissariat du 1er arrondissement de Ségou fut sollicité et les deux entités (les Commissariats de Police de BOULKASSOUMBOUGOU à Bamako et le 1er Ar. de Ségou) échangèrent les données et renseignements. Une belle leçon de collaboration entre flics !

Le duo d’enquêteurs surdoués en matière de technologies de l’information et de la communication, le COMMISSAIRE PRINCIPAL DRISSA SAMAKÉ alias “ROGER” et son second, le jeune COMMISSAIRE BARKA CAMARA, fin connaisseur en recherche téléphonique et traçage par moyens GPS, ce duo, disions-nous, échangeait à temps réel avec le commissariat du 1er arrondissement de SÉGOU à sa tête, une amazone de la police Nationale. La COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE MAÏMOUNA MAÏGA et ses éléments BR suivaient les données de géo-localisation transmises via le réseau informatique exploité par le Commissariat de Boulkassoumbougou.

C’est ainsi que moins de 48h après la plainte, et l’engin, et le suspect furent localisés.

Une équipe de la BR de Boulkassoumbougou s’est alors rendue à Ségou pour récupérer le suspect YOUSSOUF ainsi que la moto. Ils étaient tous deux présents.

Le suspect a été transféré à Bamako le jeudi 22 août 2024 pour la suite de l’enquête.

Le Directeur Général de la Police l’a bien promis: il n’y aura aucun répit pour les malfrats sur le moindre centimètre carré du territoire national. Où qu’ils aillent ou soient, les malfrats seront traqués, arrêtés et mis à la disposition de la justice, a-t-il dit.

Cette efficace collaboration entre les commissariats de police de Boulkassoumbougou et de Ségou atteste en effet que les marges, repères et repaires des délinquants sont de plus en plus réduits.

C’est aussi l’occasion pour le Commissaire Général de Brigade de la Police Nationale, M. Soulaïmane TRAORÉ de solliciter davantage d’accompagnement de la presse dans son ensemble.

Assujetties à l’obligation de réserve, les forces de sécurité, et la police en l’occurrence, sont en effet obligées de garder le silence même face aux pires rumeurs mensongères. Et d’inviter les acteurs à donner la bonne information et surtout, éviter de porter préjudices aux procédures d’enquête en cours, insiste le Commissaire Général de Brigade de la Police Nationale.

Alors, chers confrères, faisons nôtres ces précieux conseils du DG Soulaïmane TRAORÉ.

