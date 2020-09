Hippodrome : Un père surprend son fils en plein ébat sexuel avec sa marâtre

C’est une scène digne d’un film de la chaîne de télévision Novelas qui s’est déroulée le samedi 20 septembre dernier au quartier hippodrome en commune II du district de Bamako. Ce jeune dont nous mettons le nom sous les initiales de M.G, tissait une intime relation avec sa marâtre, la femme de son père biologique.

La rue “Diahanama” à l’Hippodrome en commune II du district de Bamako a fait parler d’elle le samedi dernier avec un fait insolite. En effet, ce jeune répondant au nom de M.G est venu du village pour la quête de son passeport. Il était hébergé chez son père biologique AG. Lequel sort depuis le matin pour ses business en ville. En attendant l’obtention de son passeport, le jeune serait courtisé par sa marâtre du nom de DD selon les sources proches de l’affaire.

Excitée par l’élégance du jeune qui est un fiston à elle, la marâtre n’a pas manqué d’astuces pour que le jeune tombe dans ses mailles. C’est ainsi que la bonne dame est parvenue à séduire MG qui n’a finalement pas pu résister aux incantations de sa marâtre. Devinez ce qui s’en est suivi. Comme l’huile sur du feu, les deux amoureux se voyaient en l’une de miel à la romantique. Et comme les bonnes choses ne durent pas souvent, la relation amoureuse prendra fin le samedi 20 septembre dernier. C’est le chef de famille AG qui va surprendre son fils et sa femme dans un état surprenant. Tous deux en tenue d’Adam et Hève. Et cela au moment qu’il venait de la ville pour prendre de l’argent afin de payer les frais de réparation de son véhicule qui était au garage.

Sidéré par la situation, il ferme à clé la porte et tente d’appeler des parents pour le témoignage. Entre temps, le fils est parvenu à défoncer la porte avant de prendre la clef des champs.

Aux dernières nouvelles, la marâtre serait enceinte de deux mois. Mais de qui ? C’est la question que l’on se pose en attendant de connaître la suite.

Adama Coulibaly

