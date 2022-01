Deux de nos compatriotes d’une même famille ont trouvé la mort et deux autres blessés dans l’incendie d’un immeuble à Bronx à New-York le 9 janvier 2021, selon le président du Conseil de base des Maliens des Etats-Unis. Cette structure faitière des Maliens de l’extérieur des USA, n’a ménagé aucun effort pour l’assistance multiforme.

Au moins 19 personnes sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l’incendie d’un immeuble du quartier du Bronx, à New York.

Au moins 19 personnes sont mortes et une soixantaine blessées dans un énorme incendie qui s’est déclenché, dimanche 9 janvier, dans le quartier new-yorkais du Bronx, ont annoncé les pompiers de la ville. Les enquêteurs « ont déterminé sur la base d’indices matériels et des premiers témoignages d’habitants que le feu est parti d’une chambre à coucher et d’un chauffage d’appoint », a déclaré Daniel Nigro, le chef des pompiers de New York, lors d’un point de presse au pied de cet immeuble de type HLM.

« Cela va être l’un des pires incendies de notre histoire. Nous savons que nous avons 19 personnes décédées ainsi que plusieurs autres dans un état critique et plus de 63 personnes blessées », a déclaré en direct sur les télévisions Éric Adams, le maire de New York.

Selon le président du Conseil de Base des Maliens des Etats-Unis, Alpha Seydou Kassogué que nous avons joint au téléphone, ce sont deux maliens d’une même famille qui ont trouvé la mort dans l’incendie. Il s’agit d’une fille et d’un garçon dont l’âge est compris entre 8 et 16 ans. Le garçon a pour nom, Seydou Touré et la fille Awa Touré. Outre les morts, deux autres personnes de la même famille Touré sont comptabilisées parmi les blessés. Et ces deux blessés sont encore à l’hôpital.

La cérémonie funéraire a eu lieu mercredi 12 janvier 2021. Il a été précédé par des funérailles à la mosquée Tombuctu Islamic Center 144 street entre l’Enox et la 7e avenue.

Depuis le jour du drame, le Conseil de Base des Maliens des Etats-Unis présidé par Seydou Alpha Kassogué, n’a pas cessé de fournir des efforts dans l’accompagnement de la famille Touré. Que ce soit un soutien financier ou les démarches administratives ou autres soutiens morales, M. Kassogué et les siens étaient-là. « Depuis le début, nous étions-là jusqu’au jour de l’enterrement ». Pendant que les hommes étaient à la mosquée, les femmes qui se sont fortement mobilisées se sont réunies pour soutenir la famille Touré.

L’ambassadeur du Mali aux USA, Issa Konfourou avec tout son staff ont aussi assisté la famille.

Dans l’édifice public, c’est des gambiens qui sont les plus nombreux et c’est encore eux qui ont subis le plus grand nombre de morts et de blessés.

Amadou Sidibé

