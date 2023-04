insécurité à Bamako : Lafia Taliko ne fait pas exception

Considéré comme étant une zone très calme, force est de constater que ces derniers temps on assiste à des vols et cambriolages à Lafiabougou-Taliko.

Le quartier de Lafiabougou Taliko était auparavant l’un des quartiers de Bamako les plus calmes. Il n’y avait pas beaucoup de bruit et il y faisait bon vivre. On n’entendait parler ni de vol ni de cambriolage.

Malheureusement, ces derniers temps, on constate des cas de vols ou de tentative de vol. Des familles de ce quartier témoignent que dans la nuit des personnes tentent de pénétrer dans leur demeure avec force.

Fort heureusement, ils n’y parviennent pas souvent, même quand ils parviennent, ils prennent tout ce qu’il trouve sur leur chemin. Le week-end dernier, un chef de famille assure que des individus sont entrés à son domicile aux environs de 3 h du matin ouvrant toutes les portes avant de prendre la fuite à la première alerte.

“Cette nuit je me suis levé, car je devais jeûner et c’est là que j’ai constaté que toutes mes portes étaient ouvertes”. La même nuit, une autre famille a été la cible d’un cambriolage. Des motos et motos taxi, des téléphones ont été emportés par les voleurs.

On nous explique également que quand les voleurs n’arrivent pas à entrer dans les chambres ou salons, ils prennent tout ce qu’ils trouver sur leur chemin, marmites, chaises ustensiles de cuisine et autres.

D’ailleurs même les maçons ne sont pas épargnés des matériels de travaux sont volés. Selon la gendarmerie de Dogodouman des cas de vols s’amplifient de plus en plus dans ce quartier. Elle demande aux habitants de faire attention, de bien verrouiller leurs portes tout en leur promettant de prendre des dispositions pour éradiquer ce phénomène.

Fatty Maïga

(Stagiaire)

