Intimidations, menaces de mort : Seydou Oumar Traoré prend l’opinion nationale à témoin

“Vous ne pourrez jamais ébranler ma conviction et ma détermination’’

Mesdames et messieurs,

Chers lecteurs,

Je suis ce que je suis. En d’autres termes, je ne serai jamais ce que les autres sont, car je suis différent de tout le monde et chacun a un plus ou un moins que l’autre n’a pas.

Alors, c’est peine perdue pour ceux qui, par des menaces de mort, et des menaces d’attaques contre moi et ma famille, tentent de me dissuader de mes prises de positions et de mes convictions personnelles. Toutes ces menaces de mort écrites et vocales, je les garde jalousement et je me réserve le droit de porter plainte au moment venu car les auteurs ne sont autres que le M5-RFP et ses partisans.

Nous sommes en démocratie, elle vous donne le droit de contester les têtes des hommes qui dirigent et par la même occasion, cette même liberté me donne le droit de soutenir mon pays des rêveurs et déstabilisateurs de sa quiétude et je le fais sans hypocrisie.

Les journalistes pour et contre le M5-RFP et le régime sont connus rien que par la lecture de leurs pages, l’écoute de leurs émissions, la Une de leurs journaux et la ligne de pensée de ceux qu’ils invitent pour animer leurs plateaux. Et tout ça l’opinion regarde et a déjà fait sa philosophie. Je suis un seul parmi des centaines donc.

Je suis heureux que mes actions sur cette page soient bien suivies et commentées, ce qui donne un cachet particulier à mes avis personnels sur la situation actuelle mais je reste observateurs de beaucoup de choses et je sais bien comme vous tous ici, qu’ “il n’y a pas de philosophe neutre”.

Par ailleurs, je reste persuadé que ceux qui réclament aujourd’hui le changement au Mali, ne valent pas mieux que les dirigeants actuels, car tous comptables et coupables à l’exception de quelques-uns n’ayant pas eu ces derniers temps la chance de se servir ou resservir heureusement . Alors, remplacer le mal par le pire est un recul pour mon pays et je ne voudrais jamais rater une seule occasion de le rappeler tant que je vis.

Le Mali n’appartient ni à IBK, sa famille et proches, ni à Dicko et son clan encore moins au contestataires non inspirés du M5-RFP. Nous allons tous passer, mais le Mali restera. Voilà pourquoi, je me battrai aujourd’hui et toujours à préserver le Mali de ses ennemis intérieurs, ceux qui n’ont aucune alternative et qui ont le même discours qu’IBK en 2011 et 2012, mais à l’arrivée les résultats sont décevants.

Leurs discours sont très beaux et très mélodieux car décrivant tellement bien la réalité et les difficultés actuelles du pays, mais malheureusement, eux ne sont pas les plus aptes à diriger un redressement de l’État. Ils sont cupides, attachés aux luxes, aux prestiges, et pire que IBK, ils sont dans les considérations claniques, familiales et autres.

Les personnes sincères, patriotes et aptes à remettre le Mali sur la bonne voie ne viendront certainement que des urnes en 2023 et soyez sûrs et notez-le bien, sans cette solution, la déception des populations appauvries, abandonnées et trahies sera encore plus grande 5 ans après.

Seydou Oumar Traoré, journaliste analyste

