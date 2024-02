L’accident est intervenu hier lundi aux environs de sept heures entre Kessedougou et Ouan sur la route nationale numéro six dans la Région de San. Le Ministère des Transports et des Infrastructures fait état d’un bilan provisoire de 15 morts et 46 blessés dont des cas graves. Les autorités indiquent que toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la Protection civile.

Cet accident tragique est la conséquence d’une collision entre un car de la compagnie Diarra Transports en provenance de Mopti pour Bamako et un camion de dix tonnes qui roulait dans le sens inverse.

Le Ministre des Transports a présenté les condoléances du Gouvernement aux familles endeuillées. Elle a en outre rappelé les usagers au strict respect du code de la route afin de préserver l’intégrité de la personne humaine. Au Mali, les accidents de la route sont le plus souvent dû à la mauvaise qualité des routes, le manque de vigilance et l’absence prudence des usagers.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

