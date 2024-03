Les deux malfrats ont pensé à tort en avoir fini avec elle après l’avoir terrassée et dépouillée de son téléphone dont la pochette contenait la fortune de 1000 CFA, prix du pain de la sœur bien aimé. Erreur de casting. Ils ignoraient qu’elle avait un superpouvoir : celui de la détermination.*_

Digne d’un film Hollywoodien, cet incident s’est déroulé le samedi 16 mars 2024 aux environs de 20h à Kati Koko sur la RN3.

La nommée SITA KONÉ partait acheter du pain à la Boulangerie d’à côté non loin du lycée Mambi Sidibé de Kati Koko à proximité de Stade Omnisports de Kati. Elle roulait tranquillement sur sa moto lorsque son engin fut violemment percuté par un autre monté par deux gaillards. L’impact du choc a quelque peu endommagé sa moto. L’ayant déséquilibrée, un des deux individus lui arracha son téléphone dont la pochette contenait le seul montant de 1.000F devant servir à payer le pain.

Malgré tout, sur un engin désormais claudiquant avec un guidon presque arraché, notre héroïne poursuivit les malfrats jusqu’au niveau de la Gendarmerie. Là, elle fonça sur eux et les percutant à son tour juste devant la porte de la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Kati située sur la même voie. Les deux méchants furent déséquilibrés, mais tinrent bon et tentèrent de la semer toujours à moto. Elle se jeta alors sur l’engin et s’accrocha au porte-bagage de l’engin qu’elle tint fermement. Le conducteur de la moto accéléra. Mais Superwoman tint bon. Le conducteur fou la traina sur une distance de plus de 50 mètres. Mais rien à faire. Superwoman était toujours là. Elle parvint finalement à déséquilibrer le conducteur et le fit tomber.

Ayant suivi la scène de loin, les éléments de la Gendarmerie territoriale de kati accoururent pour arrêter les bandits qui, rappelons-le, étaient armés. Ils furent mis à la disposition du CB de la gendarmerie de kati et notre héroïne a pu récupérer sont téléphone dont la pochette contenait l’argent du pain de sa grande sœur. *Mais quel courage ! Quelle combativité ! Survivre au choc d’un encastrement, poursuivre ses agresseurs armés avec une moto tombant presqu’en pièces détachées, se jeter sur eux et se faire trainer sur une distance de plus de cinquante mètres sans lâcher prise, les faire tomber et récupérer son dû et… aller ensuite tranquillement payer le pain de la grande-sœur avant de rentrer à la maison ! Sacrée Demoiselle ! Cat-Woman ou même Superwoman (des supers-héros de Hollywood) n’aurait pas fait mieux ! Et le savez-vous ? Elle est âgée seulement de 15 ans

Ayant eu vent des faits, une équipe du journal Kojugu Kelebaa & El Bachir de Maliactu ont décidés de rencontrer la victime doublée de héros. Voici son témoignage._

Jamais sans le pain…

«Je roulais sur moto Djakarta et ne m’attendais pas à une agression. Arrivée au niveau du Lycée «Mambi Sidibé», deux gaillards, eux aussi sur moto Djakarta, ont foncé sur moi et provoqué une collision. Après m’avoir fait tomber, ils se sont emparés de mon téléphone dont la pochette contenait la somme de 1000 F, le prix du pain de ma grande-sœur. Le cou de ma moto était cassé et… je les regardais partir avec mon téléphone et les 1000 F! Inadmissible. Alors, j’ai relevé l’engin et mis le moteur en marche. Et j’ai entamé la poursuite en tenant d’une main la partie cassée et en roulant avec la première vitesse. Je savais que le chemin par eux emprunté menait à la Brigade Territoriale de la gendarmerie Nationale de Kati sur la route RN3. Je n’avais qu’une seule idée en tête : récupérer l’argent du pain de ma grande-sœur au péril de ma vie. Alors, il fallait les atteindre au niveau de la Gendarmerie et passer à l’action afin de bénéficier de l’aide des Gendarmes. A mon tour, j’ai provoqué une collision à ce niveau. Le choc leur fit perdre l’équilibre et ils tombèrent. L’un deux se releva et tenta de fuir avec l’engin. Je me suis accroché au porte-bagage et il m’a trainée sur une distance de plus de 50 mètres. Il accéléra en vue de me faire lâcher prise. En vain ! Je tins bon au prix des blessures aux deux genoux ! J’ai alors crié « au voleur » ! Les Gendarmes ont entendu mes appels et ont vite intervenu. Grâce à leur promptitude et à leur flair, les 2 malfrats ont été neutralisés. Je les en remercie»*_.

De dangereux bandits détenteurs d’arme à feu

Les deux malfrats ont été mis à la disposition de la Gendarmerie. Le téléphone dont la pochette contenait la fortune de… 1.000 F CFA a été restitué à son légitime propriétaire qui n’a pas oublié d’aller acheter le pain de la grande-sœur en ce mois de Ramadan.

La fouille corporelle des deux affreux a permis de découvrir sur l’un d’entre eux, un Pistolet Automatique Artisanale Amélioré (PAAA) prêt a l’usage. Mais Cat-woman ne leur a guère laissé le temps ! Ils ont été incarcérés pour vol à l’arrachée, coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu… A propos : il s’avère que l’un des malfrats est un porteur d’uniforme, membre d’une unité d’élite de l’Armée Malienne ! Hélas oui ! Son complice est un personnel civil !

Cette audacieuse jeune fille mérite elle, d’être recrutée dans l’armée d’élite… Superwoman fera en tout cas, un bon soldat et pas à l’image des ses affreux agresseurs. Il parait que certains ont le courage dans le sang. SITA KONÉ est de ceux-là !

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#

