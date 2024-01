Synergie d’actions entre les polices malienne et sénégalaise : Arrestation d’un présumé assassin

Puisque les criminels ne s’accommodent pas des frontières, pourquoi donc, les polices de part et d’autres se laisseraient-elles stopper par des lignes imaginaires ? Sénégalais et Malien ont visiblement compris. Et les faits parlent d’eux-mêmes. Lisez plutôt !

Un jeune a été froidement assassiné en plein centre-ville de Kayes à coups de couteau dans la nuit du 14 au 15 janvier 2024. Et l’auteur a pris la poudre d’escampette après son forfait. Mais pas pour longtemps ! Il ignorait certainement que le Commissaire de Police du 2ème Arrondissement de Kayes était un pisteur hors-pair. Il n’eut besoin que de 48 heures pour dénicher la bête de sa tanière.

Le Commissaire Principal Alhousseiny YATTARA et son Adjoint ont en effet mis en place un plan de recherche et de traque infaillible et ordre d’exécution a été donné au Chef de la Brigade de Recherches, le Major Adama SAMAKÉ, de le mettre en œuvre.

Selon les renseignements à leur disposition, les flics n’ignoraient pas que le suspect avait franchi la frontière à Kidira et se trouvait désormais sur le territoire sénégalais où il espérait être en sécurité. C’était mal connaître ses poursuivants.

Le jeudi 18 janvier 2024 tôt le matin, le trio d’enquêteurs (l’unité d’enquête du 2ème Arrondissement de Kayes, le Commissariat Spécial de Diboli et la BT de Kidira (Sénégal) est parvenu à mettre le grappin sur lui.

De retour à Kayes, il a été mis à la disposition du commissariat du 1er arrondissement, territorialement compétent.

Les enquêtes sont toujours en cours.

Un bel exemple de synergie d’actions entre les commissariats de police de Kayes, Diboly et la BT de Kidira contre la criminalité transfrontalière.

Mais comment en est-on arrivé-là ?

Dans la nuit fatidique du 14 au 15 janvier 2024, disions-nous, une altercation a opposé OUMAR et FAMORY qui deviendra plus tard la victime.

Après s’être lancé un defi, les deux personnages se donnèrent rendez-vous derrière le stade Abdoulaye Macoro SISSOKO quartier Djonkoloni. C’est ici que le nommé Oumar se servit d’un couteau pour poignarder sa victime (FAMORY) au niveau de l’abdomen et à plusieurs reprises.

Grièvement blessé, le malheureux fut Transporté à l’hôpital Régional Fousseni DAOU où il succomba le lendemain des suites de ses blessures. Le tueur lui, avait traversé la frontière espérant échapper aux poursuites côté malien. Peine perdue ! Il fut rattrapé et ramené au bercail.

Le Directeur Général de la police nationale le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ se veut clair au sujet des consignes à l’endroit des chefs d’unité. *«La satisfaction de la population par des actions d’influence fortes contre le banditisme, la criminalité l’insécurité et le terrorisme»* restent ses priorités.

Il s’agit, insiste-t-il, d’assurer une sécurité de proximité des personnes et des biens ; positiver davantage la perception de la population au sujet de la Police nationale.

Message reçu !

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#*

Commentaires via Facebook :