Un Américain condamné à 40 ans de prison pour avoir tué cinq Sénégalais

Seymour et deux autres adolescents – Kevin Bui et Dillon Siebert – ont été accusés d’avoir déclenché l’incendie au milieu de la nuit, tuant les membres de la famille : Djibril Diol, 29 ans, Adja Diol, 23 ans, Khadija Diol, 1 an, Hassan Diol, 25 ans, et Hawa Baye, 6 mois. Trois autres personnes ont pu s’échapper en sautant du deuxième étage de la maison.