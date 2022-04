Un minicar transportant des passagers s’est renversé et a fini samedi sa course dans les ravins. Tous ont pu sortir du véhicule soit par leurs propres moyens soit avec l’arrivée des secours. Huit sapeurs-pompiers et 4 ambulances ont été mobilisés pour conduire en cours de matinée à l’hôpital les dix-huit victimes dont trois blessés graves précise le Centre de secours de Koulikoro qui ne mentionne pas les circonstances de l’accident.

L’accident est survenu aux environs de 11h30 à Dialakorobougou non loin du péage de Massala à l’entrée de Koulikoro.

Kati Plateau secteur II :

Un piéton meurt percuté par un taxi

Un taxi de marque Mercédès a renversé lundi un piéton aux environs de 11h 45. Le piéton est mort. Le conducteur, en état de choc, a été pris en charge. On ignore les circonstances exactes de l’accident.

