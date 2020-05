Vidéo. “Je veux vivre” : le cri de Keedron Bryant, Noir américain de 12 ans

Originaire de Jacksonville, en Floride, le chanteur de gospel de 12 ans n’est pas inconnu. Il jouit d’une certaine notoriété depuis sa participation au célèbre télécrochet Little Big Shots, rapporte le quotidien USA Today.

Le 27 mai, il publie sa vidéo sur Instagram pour, écrit-il en légende du post, “chanter ce que j’ai sur le cœur”. L’adolescent réagit à la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, asphyxié par un agent de police lors d’une interpellation à Minneapolis le 25 mai.

La vidéo de Keetron Bryant a été vue plus de 2,3 millions de fois sur Instagram et sa chanson a été mentionnée dans la déclaration écrite par Barack Obama sur la mort de George Floyd. Une déclaration que l’ancien président des États-Unis a partagée sur Twitter.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R

— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020