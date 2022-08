La 44e session ordinaire du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) s’est tenue le vendredi 5 août dernier, dans la salle de réunion de ladite structure. Pour l’année 2021, l’Agence a fait une réalisation de 80,6 % de son Plan de travail annuel (TPA), soit 83 activités exécutées sur 103 prévues.

Les travaux de cette 44e session ordinaire de l’ANPE étaient présidés par Issa Bengaly, président du conseil d’administration de l’ANPE, en présence d’Ibrahim Ag Nock, directeur général de l’ANPE, ainsi que les autres membres du conseil d’administration.

L’ordre du jour de la session portait sur l’adoption du rapport du commissaire aux comptes, le rapport financier 2021, ainsi que le point d’exécution des tâches assignées lors de la 42e session ordinaire.

Dans son discours d’ouverture, le président du conseil d’administration de l’ANPE a indiqué que l’Agence a entamé en 2021 la mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique de développement (PSD) vision 2021-2025. Ce nouveau PSD est la continuation de l’ancien PSD pour faire l’ANPE d’ici à 2025 un service public d’emploi performant pour la promotion de l’emploi. “A ce titre, les activités programmées et exécutées sont en corrélation avec le nouveau PSD qui prend en compte l’ensemble des usagers-clients de toutes les couches sociales en quête d’emploi à travers les différents axes programmatiques”, dira-t-il.

Il a également précisé que le rapport d’activités soumis aux membres du conseil d’administration est élaboré sur la base du programme d’activité 2021 adopté par les membres de l’instance. “Toutes les activités sont liées à la promotion de l’auto-emploi, à l’intermédiation, à l’emploie rural, à l’emploi féminin et aux diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Malgré quelques difficultés et en dépit de la pandémie de Covid-19, notre Agence a pu exécuter son PTA 2021 dont la réalisation est allée à hauteur de 80,6 %, soit 83 activités exécutées sur 103 prévues”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier les plus hautes autorités pour leur accompagnement constant au secteur privé, à travers l’action des structures parmi lesquelles l’ANPE reste un acteur incontournable.

Mahamadou TRAORE

Ibrahim Ag Nock, Directeur Général de l’ANPE :

“En 2021, nous avons enregistré 4000 demandes d’emploi pour 3000 offres, avons effectué 2000 placements sur l’ensemble du territoire au niveau du plan salarié”

Sur les indicateurs 2021-2025, surtout en 2021, nous avons enregistré 4000 demandes d’emploi pour 3000 offres, avons effectué 2000 placements sur l’ensemble du territoire au niveau du plan salarié. Quand vous prenez la composante auto emploi, l’ensemble des activités d’insertion et de promotion d’emploi dans les divers corps de métiers y compris l’emploi rural, vous avez à ce niveau 3000 emplois générés, c’est-à-dire emplois directs et indirects. Si nous partons en déclinaison de résultats sur la composante perfectionnements-reconversions, nous avons fait 4000 entrées en formation qualifiante et diplômante, mais aussi la formation à la carte. Les commissaires aux comptes ont certifié les états financiers 2021 de l’Agence. A ce niveau, vous avez un total bilan de 7 milliards de F CFA qui est dû au fait que l’expertise immobilière de patrimoines fonciers a été intégré au niveau de l’actif du bilan. Là-bas également le taux d’exécution du budget est de l’ordre de 82 %”.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :