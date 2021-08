ANPE : Le PTA 2021 réalisé à 61,2%

Le Programme de travail annuel (PTA) 2021) est composé de 103 activités reparties entre 5 objectifs immédiats de son Plan stratégique de développement (PSD) 2016-2020

Dans une démarche de recevabilité, le service de communication de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), sous le leadership éclairé de la direction générale a initié un cadre d’information et d’échange avec les hommes des médias. Cette tradition, la 10ème du genre depuis son initiation et la 1ère de l’année en cours, a été encore respectée. C’était ce vendredi 31 juillet 2021 à la salle des réunions de la direction générale de l’Agence sous la présidence de Issa Bengaly, président du Conseil d’administration.

Animé par le directeur général Ibrahima Ag Nock, ce point de presse semestriel a concerné les activités de janvier à juin 2021. Elles ont été réalisées dans les domaines tels que : l’intermédiation, la promotion de l’auto-emploi, le perfectionnement et la reconversion, la communication, la coopération et la migration, les études et emplois, la production de statistiques et l’administration.

Ibrahima Ag Nock dans un exposé liminaire sur les activités déjà mises en route, en rapport avec le PTA 2021, a laissé entendre que toutes ont presque atteint 50% comme taux d’exécution. Et celles-ci n’ont pas été faciles. Parce que, l’ANPE a été confrontée par un certain nombre de difficultés. Lesquels se résument par : l’insuffisance des ressources humaines et l’insécurité qui sévit sur une partie du pays.

Poursuivant, le directeur général dira que 18,4% des activités, soit 19 sur 103, ont été totalement exécutées. De même, 42,7% de ces activités, soit 44, sont en cours d’exécution. Aussi, la réalisation de celles-ci va se poursuivre au second semestre 2021. Et les activités non encore exécutées qui représentent 38,7%, soit 44 au total, connaîtront certainement un essor favorable.

« Le PSD 2021-2025, en tant que stratégie volontariste, d’engagement, de proactivité et de changement, axé sur le pilotage par objectifs, repose sur des objectifs en constance construction » expliqué Ibrahima Ag Nock en guise de conclusion.

Diakalia M Dembélé

