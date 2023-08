Au Mali chaque année plus 250 000 étudiants sortant des universités à la recherche d’emploi malheureusement ils sont confrontés à la réalité du terrain ou soient leurs diplômes ne correspondant pas aux emplois disponibles sur le marché. C’est pourquoi, le département en charge de l’emploi, à travers sa Direction nationale de l’Emploi, a organisé ce mardi 8 août 2023 une conférence sur le thème “problématique de l’emploi au Mali en faveur des étudiants de la FSEG pour les permettre de connaitre l’historique de la problématique de l’emploi et de la formation professionnelle au Mali et aussi leurs donner des informations sur les opportunités d’emplois et de formation professionnelle.

Le chômage a toujours préoccupé les différents gouvernements du Mali à plus d’un titre. Le problème d’emploi, entre autres facteurs, est lié à l’inadéquation formation-emploi ». Le phénomène s’est accentué à partir de 1983 avec l’instauration du concours d’entrée à la fonction publique, suite à l’application des programmes d’ajustement structurel du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale. Ces nouvelles implications ont eu comme conséquence une affluence des jeunes, surtout diplômés, sur le marché du travail avec un secteur privé pas assez structuré.

Selon le conférencier Drissa Balla, aujourd’hui, l’emploi des jeunes est considéré comme une question de sécurité nationale d’autant plus que les Gouvernements successifs du Mali indépendant depuis le 22 septembre 1960 ont fait de la question de l’emploi et de la formation professionnelle, un axe majeur et prioritaire des politiques publiques sur le chantier du développement durable du pays. Ainsi, des politiques, programmes et projets notamment : sont initiés en faveur des jeunes sans emploi notamment : la Politique Nationale de l’Emploi adoptée en 1998 et révisée en 2015 avec son Plan d’Actions (PA 2015-2017)); la Politique Nationale de Formation Professionnelle adoptée en 2009 en cours d’opérationnalisation, à travers, entre autres, le Programme Décennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l’Emploi (PRODEFPE) depuis 2011: la Loi d’Orientation Agricole (LOA); la Loi d’Orientation sur le Développement du Secteur Privé (LOSP); la création des fonds et des agences dédiées à la formation et à la promotion de l’emploi ; la mise en place des projets et programmes de développement de compétences et d’emplois et le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023), «< fruit d’un processus participatif et inclusif »>, pour servir de << cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de développement, tant au niveau national que sectoriel »>, dont celles relatives à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. Malgré ces avancées, le problème de l’emploi et du développement des compétences demeurent préoccupants du fait de la persistance du chômage et de la faiblesse de l’offre en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ces problèmes s’expliquent en grande partie par une insuffisance d’information et de sensibilisation des populations en général et en particulier les jeunes hommes et filles diplômés les responsables des Collectivités Territoriales et le secteur privé…

À la fin de la conférence, le Directeur National de l’Emploi M Abdoulaye Guindo, très ravi de la tenue de cette conférence avec les étudiants de la FSEG, dira que la conférence contribuera à la compréhension des enjeux, défis et opportunités à saisir au niveau des étudiants et aussi les inciter désormais à cultiver l’esprit d’entreprenariat à travers des cas de succès avec le secteur privé.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

