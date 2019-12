L’Agence pour la Promotion des Investissements (API- Mali) a initié une formation à l’intention des Conseillers diplomatiques nouvellement nommés dans les Missions Diplomatiques et Consulaires du Mali. La cérémonie de lancement de la formation était présidée par le Secrétaire Général du MAECI. C’était ce lundi, à Koulouba.

–Maliweb.net- L’ancien ministre de la Promotion des investissements et du Secteur privé, Me Mamadou G. Diarra ou encore le président du Patronat, Mamadou Sinsy Coulibaly, sont entre autres les intervenants au cours des deux jours de formation, dans la salle de conférence du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI). «La promotion des investissements domestiques et étrangers», «la stratégie d’attraction des investissements», ce sont quelques thèmes développés au cours de la première journée de formation, avec une session interactive sur «comment recruter un investisseur».

Cette formation, a indiqué Moussa Ismaïla TOURÉ, Directeur général de l’API-Mali, est la deuxième édition après le succès de la première tenue, l’année dernière, pour les conseillers diplomatiques de l’Europe. Dans son mot de lancement des activités de la formation, Boubacar Gouro DIALL, Secrétaire Général du MAECI a souligné la nécessité de mobiliser les diplomates, «ceux-là qui sont en lien avec les investissements directs étrangers».

Aux dires de l’ambassadeur, il arrive parfois dans les représentations du Mali à l’extérieur, que les diplomates soient très peu outillés pour répondre aux questions des potentiels investisseurs. Avec cette formation, le contact sera maintenu avec les experts de l’API-Mali pour d’éventuels conseils à un investisseur. A l’issue de la formation, il est attendu des formés la capacité de négocier au nom de l’Etat; de vendre la destination Mali; de pouvoir fournir les meilleures informations aux investisseurs.

