Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes, la Fondation Friedrich Naumann en partenariat avec le réseau des femmes pour la consolidation de la Paix (RFCOPA) a organisé le mercredi 9 mars un atelier de renforcement des capacités des femmes à Bamako. C’était sous l’égide de Diarra Bessi Christine Kéïta, représentante du ministère de la Refondation, chargée des Relations avec les Institutions.

Placée sous le thème de « le rôle et la place des femmes dans la médiation communautaire en période de transition », cet atelier vise à renforcer les capacités des femmes autour de plusieurs thématiques. Cet atelier se tient dans un contexte où la question de participation des jeunes et des femmes au processus de médiation pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel est au centre de la refondation du Mali.

Selon Diarra Bessi Christine Kéïta, représentante du ministère de la Refondation, chargée des Relation avec les Institutions, les autorités de la transition sont conscientes du rôle que peuvent et doivent jouer les femmes dans la médiation communautaire pour un Mali stable et unifié. Elle a indiqué que le présent atelier est une occasion pour les participants de discuter sur les obstacles, les défis à relever et les opportunités à saisir pour une participation effective et efficace des jeunes et femmes à la réussite de cette période transitoire pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

De son côté, Christoph Hoffman, membre du Bundestag (parlement allemand) et représentant de la Fondation Friedrich Naumann, a affirmé que la femme malienne s’est toujours évertuée à défendre ses droits, d’abord par une quête de reconnaissance, qui, au fil du temps s’est transformé à un combat de positionnement. Il a rappelé que les femmes maliennes ont, depuis l’éclatement de la crise, joué un rôle déterminant dans le processus de paix et de réconciliation pour la refondation du Mali.

« Les femmes du Mali ont depuis l’avènement du processus de démocratisation à nos jours été des actrices ou co-actrices de développement du pays », a rappelé la présidente du réseau des femmes pour la consolidation de la Paix (RFCOPA), Loda Coulibaly. De son avis, les femmes jouent un rôle important dans la cohésion sociale et la construction de la paix. C’est pourquoi, plaide-t-elle, il est urgent d’impliquer les femmes depuis le niveau communautaire afin qu’elles contribuent efficacement au processus de refondation déjà engagé par l’Etat malien en cette période transitoire.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :