Après la comptabilité, c’est au tour de la direction du recouvrement de réunir les chefs de division autour d’un atelier sur l’harmonisation des documents périodiques et des bonnes pratiques de recouvrement et du contrôle de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS).

Cet atelier a pour objectif d’harmoniser les procédures et les pratiques de gestion des directions régionales de la CMSS à travers une révision générale des supports de travail et les pratiques de gestion des divisions recouvrement au niveau régional.

En effet, il est apparu que les lettres circulaires et notes de services sont appliquées différemment d’une région à une autre et des disparités existent dans l’interprétation des supports de gestion d’une structure déconcentrée à une autre de la CMSS.

Ces disparités existent sur la liste des documents, la présentation des documents tenus, les supports utilisés pour la tenue des documents, la présentation des situations périodiques produites, les sources utilisées pour la production des situations périodiques etc.

Aussi, pendant cinq jours, les chefs de division de la direction générale et des huit directions régionales travailleront à recenser l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires régissant la gestion du recouvrement à la CMSS. Ce faisant, ils se familiariseront avec le manuel de procédures, les lettres circulaires, les notes de services, les normes CIPRES, la convention d’objectifs et moyens avec le conseil d’administration et autres dispositions réglementaires.

Selon le Directeur général, Ichaka Koné, le but de cette formation est de recenser et de vulgariser les bonnes pratiques et les outils tenus au niveau de la division en vue de contribuer à leur appropriation par les cadres. L’enjeu pour le recouvrement est capital, dira-t-il. Il a indiqué que la CMSS ira chercher ses ressources, où, qu’elles soient. Cette formation couplée au SIGAG aidera plus à booster le recouvrement.

Fatoumata Mah Thiam KONE, SCOM/CMSS

