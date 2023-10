Direction nationale des domaines : Encore une autre performance d’Abdoulaye Dicko !

Plus de 45,4 milliards FCFA ! C’est la contribution de la direction nationale des domaines aux recettes publiques pour le compte du 3è trimestre 2023. Comme à l’accoutumée, le chef du département en charges des Domaines, a adressé une lettre de félicitations et d’encouragement à l’équipe du directeur national Abdoulaye Dicko.

C’est devenue une coutume ces deux dernières années : la direction nationale des domaines (DND) se présente toujours fière allure et la mallette remplie d’argent au rendez-vous des recettes au profit du Trésor public.Ainsi, pour le 3è trimestre de l’année en cours, la DND vient de mettre dans les caisses publiques la bagatelle de 45,4 milliards de F CFA, ce qui représente un taux de réalisation de 101 % par rapport aux objectifs assignés, soit 44 milliards 65 millions de F CFA.

Quand bien même ce résultat est inférieur à celui du trimestre précédent, qui était de 109 %, il n’en reste pas moins l’expression d’une constance dans l’effort. On peut avouer que le directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko, et son équipe restent continuellement sur la brèche afin de combler les attentes des plus hautes autorités surtout à un moment crucial de la vie de la nation où le pays ne peut compter que sur les recettes intérieures pour faire face à la demande sociale qui explose.

La dédicace au travail bien fait à la DND n’a pas échappé à la sagacité du chef du département de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, qui vient de décerner une palme à toute l’équipe à travers une lettre de félicitations et d’encouragement qui vaut son pesant d’or et fortifie le travailleur consciencieux au service de la patrie.

Après l’effort, le réconfort !

El Hadj A.B. HAIDARA

