La direction nationale des domaines sous le leadership d’Abdoulaye Dicko : Les objectifs 2023 atteints à plus de 100 %

Le sentiment du devoir accompli !

Sur une prévision de 165 572 000 000 F CFA pour l’exercice 2023, la direction nationale des domaines (DND) affichait au 27 novembre 2023 des recettes à hauteur de 166 250 992 314 F CFA, soit un taux d’un peu plus de 100 %.

e sentiment du devoir accompli ! Telle doit être la satisfaction de l’ensemble du personnel de la direction nationale des domaines (DND) qui vient de boucler l’année en apothéose à l’aune de l’atteinte à 100 % des objectifs assignés en 2023.

Tenez ! Sur une prévision de 165 572 000 000 F CFA pour l’exercice 2023, la DND affichait au 27 novembre dernier des recettes de l’ordre de 166 250 992 314 F CFA, dépassant de peu les 100 %. Il n’y a pas photo ! Ceci est la démonstration claire que l’équipe dirigeante et les travailleurs ont réellement mis le cœur à l’ouvrage, regardant dans la même direction et, donc, capables de prouesses en dépit de la conjoncture économique difficile et de l’animosité féroce à laquelle le pays fait face pour les orientations données par les autorités de la Transition afin d’affirmer la souveraineté et la dignité nationales avant tout. Toute chose qui vaut au Mali d’être brimé par une certaine communauté internationale.

Cependant, le patriotisme aidant, cette adversité a décuplé l’ardeur à la tâche des uns et des autres, tant et si bien que l’exploit de la DND fera assurément tache d’huile. Abdoulaye Dicko, en manager éclairé, a en tout cas pu créer en trois années de présence au poste, un climat social favorable, préalable à l’atteinte des objectifs.

“C’est avec une immense fierté que je me réjouis de l’atteinte de l’objectif de recettes budgétaires au titre de l’année 2023 […]”, a-t-il annoncé à ses collaborateurs la semaine dernière, ajoutant que ce succès est la résultante de l’engagement de tous et la suite logique des résultats trimestriels qui ont, chaque fois, été à hauteur d’attente, voire dépassés. Il a salué le courage et la détermination de tous les agents des domaines à quelque niveau que ce soit.

La Section syndicale des domaines et du cadastre n’est pas resté en marge de la célébration de cette performance, se réjouissant aussi du bon climat sociale et de la dédicace de chacun à apporter sa pierre à l’œuvre d’édification nationale.

Comme à leur habitude, les ministres de l’Economie et des Finances et celui en charge des Domaines ne manqueront certainement pas de saluer et d’encourager en temps opportun l’équipe de la direction nationale des domaines qui ne cesse de glaner des succès et se voir tresser des lauriers ces dernières années par les plus hautes autorités au nombre desquelles le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga.

El hadj A. B. HAIDARA

