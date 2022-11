Au titre du 3e trimestre 2022, la direction nationale des Domaines a mobilisé plus de 48 milliards de F CFA. Un record qui explique d’ailleurs la lettre de félicitation du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.

« J’ai noté avec une grande satisfaction que la direction nationale des Domaines a largement dépassé les objectifs de recettes budgétaires assignés au titre du 3e trimestre 2022 avec une réalisation de 48 403 006 116 F CFA, sur une prévision de 41 448 492 500 F CFA, soit un taux de réalisation de 117 %. A cet effet, j’adresse à vous-même, à vos collaborateurs et aux autres responsables des structures qui ont concouru directement ou indirectement à l’atteinte du résultat, mes vives félicitations… ».

Ainsi est libellée en substance, la teneur de la lettre de félicitation adressée le vendredi 28 octobre 2022, au directeur national des Domaines, l’inspecteur des Services économiques Abdoulaye Dicko. Le ministre Bréhima Kamena a exhorté M. Dicko et ses collaborateurs à redoubler d’effort pour l’atteinte de l’objectif budgétaire annuel assigné par la loi des finances 2022.

La direction nationale des Domaines n’est pas à son coup d’essai depuis la nomination d’Abdoulaye Dicko en 2021. Les objectifs de recettes ont toujours été atteints et même dépassés comme c’est le cas pour ce 3e trimestre. Il avait successivement réalisé les taux de 102 % à son arrivée en 2021, 117 % au 1er trimestre 2022 et 132 % au 2e trimestre 2022.

En plus de l’envolée des recettes domaniales et foncières, la direction nationale des Domaines sous la direction d’Abdoulaye Dicko a connu une meilleure organisation dans sa gestion. Ce qui a pour retombée, l’amélioration constante des recettes domaniales et foncières. Toutes ces performances ont été acquises grâce à la mise en œuvre de la loi domaniale et foncière n°2020-14/PT-RM du 24 décembre 2020 et ses textes d’application.

La nouvelle loi permet l’application des textes liés au foncier et d’atténuer les problèmes fonciers.

Abdrahamane Dicko

