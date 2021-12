Plus de 30 civils ont été tués, calcinés pour la plupart, le vendredi dernier dans l’attaque par des terroristes d’un camion transportant des forains entre Songho et Bandiagara dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Un deuil national de trois jours, à partir du dimanche 5 décembre, a été décrété par les autorités maliennes.

Selon des sources locales, un véhicule transportant des forains a été attaqué, le vendredi dernier, par des présumés terroristes. « Les bandits ont mitraillé le camion qui était rempli par de civils dont des femmes et des enfants . Le camion a pris feu et la plupart des passagers sont morts calcinés », rapporte une source locale. Selon le gouvernement malien, le bilan établi fait état de 31 morts, 17 blessés et le camion calciné. De nombreuses images insoutenables de l’attaque terroriste ont circulé sur les réseaux sociaux. Un jour après l’attaque, les autorités maliennes ont décrété une journée de deuil national à partir du dimanche 5 décembre.

Pour rappel, dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 octobre 2021 , une attaque perpétrée par des individus armés non encore identifiés à l’entrée de la ville de Bandiagara a fait 3 morts et d’énormes dégâts matériels, selon des sources locales. « Les bandits ont aussi mis le feu à des magasins, ils ont aussi emporté du bétail », précise nos sources.

L’insécurité qui prévaut dans le centre du Mali mobilise régulièrement les populations de Bandiagara. La dernière manifestation en date est celle organisée, le vendredi 12 novembre dernier dans la ville, par des milliers de personnes issues de toutes les couches sociales. « Nous avons crié, nous avons alerté, nous avons dénoncé, nous avons démarché par nos moyens les autorités, nous avons fait des foras, des forums, nous avons fait plusieurs fois la marche, mais les autorités sont restées muettes à toutes nos sollicitations et à toutes nos propositions de sortie de crise », a déclaré le porte-parole des manifestants Pire, ajoute-t-il, « les attitudes de nos autorités nous paraissent très incomprises sinon comment comprendre des dizaines d’attaques sur l’axe routier Nationale N°15, la quasi-totalité de nos greniers sont incendiés, la petite récolte incendiée au champ, les déplacés par-ci à Koro Bankass Bandiagara Douentza, les déplacés par-là et les déplacés partout au Mali. »

« Le manque de prévention de l’État a vu l’économie du centre tombée à terre, des champs de cultures et des espaces maraichers abandonnés depuis 3, 4 ans, des écoles fermées, des villages abandonnés créant ainsi des déplacés qui vivent dans la misère », a-t-il déploré.

Dans son dernier rapport sur la situation au Mali, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir qu’au cours du dernier trimestre, le nombre d’attaque contre des civils a augmenté, passant de 307 entre la fin mars et la fin mai à 326 pendant la période du 26 mai au 26 août, au cours de laquelle 181 personnes ont été tuées, 145 blessées et 178 enlevées.

« La population civile a continué d’être victime de violences directes (meurtres et enlèvements) et indirectes (menaces, intimidations et utilisation d’engins explosifs improvisés) », lit-on dans le rapport.

Madiassa Kaba Diakité

Commentaires via Facebook :