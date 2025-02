Un convoi de véhicules civils composé de minibus et de camions de marchandises a subi une attaque terroriste ce vendredi 7 février, aux environs de 14 heures. Le convoi escorté par l’armée malienne a été victime d’une embuscade au niveau de Kobé, sur l’axe Gao-Ansongo.

« Trois (03) véhicules civils ont été atteints causant la mort de 25 civils et la blessure de 13 autres », a révélé l’armée malienne dans un communiqué publié ce samedi soir. Selon l’armée, pendant les violents combats, les « terroristes repoussés dans leur repli ont délibérément ciblé des passagers civils ».

Selon nos informations, malgré la complexité de la situation – protéger les civils et faire face à l’ennemi – l’armée a pu sécuriser le plus gros du convoi. Aussi, l’armée informe que 19 corps terroristes abandonnés et 04 autres blessés ainsi que plusieurs armes et matériels de guerre ont été récupérés.

Dans un autre communiqué, l’armée indique avoir neutralisé quatre terroristes aux environs de 18h, ce samedi. Trois motos ont été détruites. « L’opération de recherche et de traque des terroristes continue », a rassuré l’armée malienne.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

