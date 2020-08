Barkhane : Plusieurs terroristes neutralisés dans le Gourma

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’Opération Barkhane ne relâche point ses actions contre des groupes armés terroristes (GAT). En effet, le mardi 28 juillet, dans le cadre d’une opération aérienne dans le sud-est du Gourma malien, un drone a neutralisé plusieurs terroristes et détruit une moto.

Engagé dans la zone, l’appareil a détecté des mouvements suspects. Après une phase d’observation ayant permis de caractériser plusieurs personnes se révélant être membres des GAT, et devant la nécessité d’agir au plus vite, le drone a reçu l’ordre de procéder à une frappe aérienne. Ensuite, deux hélicoptères et un groupe de commandos montagne ont été engagés pour confirmer la neutralisation des GAT sur leur campement et de trouver diverses ressources logistiques.

